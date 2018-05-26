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Trabzon yeni hocasını arıyor

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Teknik direktör konusu gelecek hafta başından itibaren netleşir" dedi

26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:37
Trabzon yeni hocasını arıyor

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, teknik direktör konusunun gelecek hafta başından itibaren netleşeceğini söyledi.

Sümer, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un sezona yeni teknik direktörüyle başlayacağını belirterek, "Trabzonspor'un hocasız kalacak hali yok. Teknik direktör konusu gelecek hafta başından itibaren netleşir." dedi. Oyuncu transferi çalışmalarının başladığını ifade eden Sümer, "Yapacağımız transferlerin maliyeti uygun olacak ama yararlılığı ihmal edilmeyecek. Kalkıp hiç yararlanmayacağımız oyuncularda ısrarcı olunmayacak. Yarar değeri teknik manada dikkate alınmak zorunda. Maliyet hesabı da ona dönük yapılacak. Yararı var ama maliyeti çok yüksek dediğiniz yerde de olmuyor." ifadelerini kullandı.

Özkan Sümer, bordo-mavili takımın gelecek sezonun programı konusunda da taslak program yapıldığını belirterek, "26 Haziran'da takım toplanacak. Ardından sağlık kontrolleri yapılacak ve büyük ihtimalle 1 Temmuz'da kamp dönemi olacak. Kamp yerini arkadaşlar tespit etmeye çalışıyor. Hem çalışma huzuru, güvenliği, kalitesi hem de müsabaka yapabilir miyiz gibi ihtiyaçları bir araya getirebilecek kamp yeri arıyoruz." şeklinde konuştu.

Sümer, gerekmesi halinde oyuncu transferi için ilerleyen günlerde yurt dışına gidebileceğini de sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2018 16:39
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigÖzkan SümerFutbol
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