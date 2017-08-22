Süper Lig'de ilk 2 haftayı 4 puanla kapatan Trabzonspor'da, skor katkısı yerli oyunculardan geldi. Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen, ikinci haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililerde, 4 golü de yerli oyuncular ağlara gönderdi. Bordo-mavili takımda golcü oyuncu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor maçında 2, Fenerbahçe maçında da 1 gol olmak üzere 3 gol kaydetti. Olcay Şahan da Fenerbahçe karşısında 1 gol attı. Böylece Karadeniz ekibinde ilk 2 haftadaki 4 gol de yerli oyunculardan geldi.
Trabzon yerlilerden katkı alıyor
Yabancı oyuncuların Süper Lig'e damga vurduğu dönemde, yerli oyuncuların en fazla gol attığı takım Trabzonspor oldu
22 Ağustos 2017 Salı 14:48
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Süper Lig'de ilk 2 haftayı 4 puanla kapatan Trabzonspor'da, skor katkısı yerli oyunculardan geldi. Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen, ikinci haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililerde, 4 golü de yerli oyuncular ağlara gönderdi. Bordo-mavili takımda golcü oyuncu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor maçında 2, Fenerbahçe maçında da 1 gol olmak üzere 3 gol kaydetti. Olcay Şahan da Fenerbahçe karşısında 1 gol attı. Böylece Karadeniz ekibinde ilk 2 haftadaki 4 gol de yerli oyunculardan geldi.