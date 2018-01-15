Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115388
ALTIN
162.611
DOLAR
3.7668
STERLİN
5.1875
EURO
4.6210

Trabzon zoru başarmak istiyor

Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Konyaspor ile sahasında karşılaşacak

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:14
9 Okunma
Trabzon zoru başarmak istiyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Atiker Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın rakibini eleyerek, çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde Antalya kampında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın Atiker Konyaspor karşısında riske edilmeyeceği belirtildi. Hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu konusunda ise son bir değerlendirme yapılacağı, bu futbolcunun maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un Atiker Konyaspor maçına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'tan Brugge'e gidiyor
Beşiktaş'tan Brugge'e gidiyor
Kartal'ın yenisi Osmanlı yolunda
Kartal'ın yenisi Osmanlı yolunda
Çalımbay'dan Burak'a izin çıkmadı
Çalımbay'dan Burak'a izin çıkmadı
Arda ilk idmanına çıktı
Arda ilk idmanına çıktı
İmza törenine G.Saray gölgesi
İmza törenine G.Saray gölgesi
Futbol hasreti kupa ile bitiyor
Futbol hasreti kupa ile bitiyor
Yenilmeyen tek takım kaldı
Yenilmeyen tek takım kaldı
"Bitmiş bir takım vardı"
"Bitmiş bir takım vardı"
Fener 2-0'ın rövanşına çıkıyor
Fener 2-0'ın rövanşına çıkıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim