Trabzon zoru başarmak istiyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Atiker Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın rakibini eleyerek, çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde Antalya kampında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın Atiker Konyaspor karşısında riske edilmeyeceği belirtildi. Hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu konusunda ise son bir değerlendirme yapılacağı, bu futbolcunun maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un Atiker Konyaspor maçına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.