Trabzon’da tarihi hezimet: 1-6

Trabzonspor evinde kabusu yaşadı. Süper Lig’in 8. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ağırlayan bordo mavililer sahadan 6-1 mağlup ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Soner Aydoğdu’nun ceza sahası yayı üzerinde vuruşunda kaleci Onur, meşin yavarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Durica’dan kaptığı topla ceza sahası içine giren Serginho Mineiro, pasını Henrique verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Mustafa Akbaş’dan dönen meşin yuvarlağı kafa ile Serginho Mineiro filelere gönderdi. 0-1
21. dakikada Olcay’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz’ın şutu kaleci Lukac’ın solundan auta çıktı.
39. dakikada Lopez’in ceza sahası içine ortasında Mustafa Akbaş’a çarpan top kaleci Onur’un solundan ağlarla buluştu. 0-2
45. dakikada Daniel Larsson’un sol taraftan yarı sahadan alıp getirdiği topla birlikte ceza sahası içine girdi. Kale sahası önünden vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
47. dakikada Lopez’in sağ çaprazdan sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
49. dakikada Castillo’nun ceza sahası dışında sert şutu kaleci Lukac’ın solundaki yan direğe çarparak auta çıktı.
51. dakikada Abdulkadir Ömür’ün yaptığı çalımlarla ceza sahası içine girdi. Burak Yılmaz’a kazandırmak istediği top savunmadan önüne düştü. Ayağının içiyle vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-3
53. dakikada Mustafa Akbaş’ın Onur Ayık’ı ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Henrique kaleci Onur’un sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-4
64. dakikada aldığı pasla birlikte ceza sahası içine giren Henrique, aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-5
90. dakikada Soner’in pasında topla buluşan Kadir Keleş, ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un sağından ağalarla buluştu. 1-6
KÜNYE
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Serkan Olguncan xx
Trabzonspor: Onur x, Pereira xx, Durica x (Castillo dk. 46 xx), Mustafa Akbaş xx, Hubocan x, Okay x, Sosa xx, Yusuf Yazıcı x, Abdulkadir Ömür x, Olcay Şahan x (Rodallega dk. 61 x), Burak Yılmaz x
Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Bongonda, Mas, Volkan Şen, N’Doye, Uğur Demirok, Bero,
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xxx, Lopes xxx, Ömer Bayram xxx, Mustafa Yumlu xxx, Caner Osmanpaşa xxx, Soner Aydoğdu xxx, Onur Ayık xx, Abdoul Sissoko xxx, Larssson xx (Helder Barbosa dk. 83 ?), Mineiro xxx (Aykut Çeviker dk. 68 x), Paulo Henrique xxx (Kadir Keleş dk. 78 x)
Yedekler: Fatih Öztürk, Alper Babacan, Eray, Muğdat Çelik, Hora, Orhan Taşdelen, Bora Körk
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Serginho (dk. 9), Dainel Larsson (dk. 45), Henrique (dk. 53 pen. ve 64), Kadir Keleş (dk. 90), Mustafa Akbaş (dk. 39 k.k) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Abdulkadir Ömür (dk. 51) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Mustafa Yumlu, Serginho (Teleset Mobilya Akhisarspor), Olcay Şahan (Trabzonspor)