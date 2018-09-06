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“Trabzonlu’nun desteği çok önemli”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Köklü kültürüyle futbol tarihimizde ayrı bir yeri olan Trabzon'da 7,5 yıllık aradan sonra milli maç oynamanın gururunu yaşıyoruz" dedi

06 Eylül 2018 Perşembe 17:27
“Trabzonlu’nun desteği çok önemli”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçlarına Trabzon'da Rusya ile başlamasının ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Rusya ile yarın yapılacak karşılaşma için hazırlanan maç kitapçığında açıklamaları yer alan Demirören, belirlenen yeni hedeflere ulaşmak adına bu müsabakanın önemli olduğunu ifade etti.

"Köklü kültürüyle futbol tarihimizde ayrı bir yeri olan Trabzon'da 7,5 yıllık aradan sonra milli maç oynamanın gururunu yaşıyoruz." ifadesiyle açıklamasına başlayan Demirören, şunları kaydetti: "A Milli Takımımız, ülkemizin en modern statlarından şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yeni bir yolculuğa çıkıyor. UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi maçlarımıza, UEFA EURO 2024 ev sahipliği aday şehirlerimizden Trabzon'da ve dost ülke Rusya karşısında başlamak ayrı bir anlam taşıyor. Teknik direktörümüz Mircea Lucescu yönetiminde belirlediğimiz yeni hedeflere ulaşmak için bu maçta Trabzonlu futbolseverlerin eşsiz desteğine çok ihtiyacımız olacak. Eminim ki tribünlerimizde emsalsiz bir birlik ve beraberlik örneği sergileyeceğiz, milli ruhumuzun gücünü bir kez daha bütün dünyaya göstereceğiz."

Genç futbolculara gösterilecek sabrın başarının altın anahtarı olduğunu aktaran Yıldırım Demirören, "Onların enerjisi ve tecrübeli oyuncularımızın katkısıyla son maçlarımızda özlenen milli takımın yolda olduğunu gördük. Gurur duyacağımız başarıların ilk halkasına Rusya önünde imza atacağımıza, bu yolun sonunda EURO 2020'ye katılacağımıza inancımız tam. Bu maç vesilesiyle ülkemizde bulunan Rusya Futbol Federasyonu delegasyonu, teknik heyet ve futbolcularına Türkiye'ye hoş geldiniz diyor, kendilerini ağırlamaktan dolayı onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Tüm futbolseverleri ay-yıldızla buluşmaya davet ediyor, keyifli bir maç akşamı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
TFF Başkanı Yıldırım DemirörenTürkiye Futbol FederasyonuRusyaIsveç
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