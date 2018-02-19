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Trabzonspor, 2018'de eridi

Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu yıl oynadığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düştü

19 Şubat 2018 Pazartesi 14:11
Trabzonspor, 2018'de eridi

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, 2018 yılına kötü bir başlangıç yaparak zirvenin uzağında kaldı.

2017 yılının son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligin ilk yarısını 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde kapatan bordo-mavililer, yeni yılda istediği sonuçları alamadı. Karadeniz ekibi, 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybederken 33 puanla zirvenin 13 puan gerisine düştü. Bordo-mavililer, bu yılın ilk maçında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 2-2, sahasında Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Daha sonra Gençlerbirliği deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Karadeniz temsilcisi, sahasında da Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

Kupadan elendi

Ligde şampiyonluk yarışından uzaklaşan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi. Bordo-mavililer, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği rakibi karşısında 16 Ocak'ta sahasında oynadığı rövanş maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak kupaya veda etti.

Yenilmezlik serisini sürdüremedi

En son ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan ve daha sonraki süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir'e dün yenilerek 2018 yılında yenilmezlik serisini de sürdüremedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, ligde 21 Ekim'den bu yana 12 lig maçında bileği bükülmeyen Karadeniz ekibi, 120 gün sonra yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Trabzon'da ilk yenilgisini aldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takım ile anlaştıktan sonra Trabzon'da ilk kez yenilgisini 2018 yılında yaşadı. Bordo-mavili takımla 18 Ekim 2017 tarihinde sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Çalımbay, 124 günlük görev döneminde Trabzon'da ilk mağlubiyetini gördü. Karadeniz ekibi, Rıza Çalımbay döneminde Trabzon'da oynadığı 7 lig maçında, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili takım, ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı, Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 yenerken Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbul takımları karşısında ilk mağlubiyet

Trabzonspor, bu sezon ligde İstanbul takımlarına ilk kez kaybetti. İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alan bordo-mavili takım, bu sezon ilk kez söz konusu rakipleri karşısında puan alamadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2 beraberlikle döndü. Sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, İstanbul takımları karşısında da yenilmezliğini sürdürmüştü.

Yanal'dan daha kötü başlangıç yaptı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin ilk 5 haftasında 8 puan toplayan Trabzonspor, Çalımbay ile ikinci yarının ilk 5 haftasında aynı rakipler karşısında 4 puan çıkararak daha kötü bir dönem geçirdi. Sezona teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan bordo-mavililer, ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yendikten sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla geçti, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, teknik direktör Yanal ile ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan çıkarmayı başardı. Ligin 9. haftasında göreve gelen Rıza Çalımbay ile çıkışa geçen Karadeniz ekibi, ikinci yarıya ise iyi başlayamadı. Karadeniz ekibi, aynı rakipler karşısında ligin ikinci yarısının ilk 5 haftasında 4 beraberlik, 1 yenilgi ile 4 puan toplayabildi. Bordo-mavililer, deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2, sahasında Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 dış sahada da Gençlerbirliği karşısında 0-0 beraberlik alırken Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak galibiyet elde edemedi.

AA

Son Güncelleme: 19.02.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigMedipol BaşakşehirFutbol
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