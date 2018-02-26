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Trabzonspor'a gençlik aşısı

Trabzonspor'da A takıma yükselen genç oyuncular, Yusuf Yazıcı 23 haftada 3, Abdülkadir Ömür de 2 olmak üzere toplam 5 gol kaydetti

26 Şubat 2018 Pazartesi 11:03
Trabzonspor'a gençlik aşısı

Trabzonspor'un altyapısından A takıma yükselen yıldız adaylarından Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, aldıkları süre bakımından istikrar yakalarken attığı gollerle de takımlarına önemli katkı yaptı.

Bordo-mavili takımın 21 yaşındaki futbolcusu Yusuf Yazıcı 23. haftası geride kalan ligde 3, 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür de 2 gol kaydetti. Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımın, 10. haftada Galatasaray'ı 2-1, 12. haftada Osmanlıspor'u 4-3, 16. haftada Bursaspor'u 1-0 yendiği maçlarda birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Abdülkadir Ömür ise ligin 8. haftasında Karadeniz ekibinin 6-1 mağlup olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında bordo-mavili takım forması altında ligdeki ilk golünü kaydetti. Genç oyuncu, 23. haftada Trabzonspor'un deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü attı. Trabzonspor, altyapıdan gelen iki futbolcunun gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Ligde 36 golü bulunan bordo-mavili takımının 12 puanına, genç oyuncular katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı, 22 maçta görev yaptı

Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Yusuf Yazıcı, ligde forma giydiği 22 maçta bin 571 dakika sahada kalmayı başardı. Erdoğdu Anadolu Lisesi ile 2015 yılında Guatemala'da düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, geçen sezon ligde 18 maçta 1458 dakika, 2015-2016 sezonunda ise 6 lig maçında 334 dakika görev yapmıştı.

Abdülkadir Ömür, Çalımbay'ın vazgeçilmezi

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür ise bu sezon büyük çıkış yaptı. Bordo-mavili futbolcu, ligin son 9 haftasında 90'ar dakika sahada kalarak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı. 2015-2016 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 40 dakika, 2016-2017 sezonunda ise ligde 2 maçta 14, kupada ise 3 maçta 175 dakika olmak üzere 5 resmi maçta 189 dakika oynayan genç oyuncu, bu sezon 20 maçta bin 317 dakika sahada kalarak formaya iyice ısındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir ÖmürFutbolSpor Toto Süper LigSüper LigTrabzonsporYusuf Yazıcı
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