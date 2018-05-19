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Trabzonspor'a ihbarname çekti

Sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından 3 milyon 500 Bin euro karşılığında transfer edilen Burak Yılmaz ile bordo-mavili kulüp arasında ipler gerildi

19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:10
Trabzonspor'a ihbarname çekti

Sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından 3 milyon 500 Bin euro karşılığında transfer edilen Burak Yılmaz ile bordo-mavili kulüp arasında ipler gerildi. Golcü oyuncunun sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeni sezonda Karadeniz ekibinde olma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Spor Toto Süper Ligi 55 puan ile 5 sırada tamamlayan Trabzonspor’da, yaprak dökümü başladı. Bordo-mavili kulüp kadrosunda bulunan yüksek maliyetli oyuncularla birlikte yeni sezon planlamasından düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmak için harekete geçti. Kardemir Karabükspor maçında Durica ile vedalaşan Karadeniz ekibi, sözleşmesi sona eren N’Doye ve Uğur Demirok ile de yollarını ayırması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp gelecek vaat eden oyuncuları kadroda tutmayı planlarken, sözleşmeleri devam eden yabancı oyunculara gelecek olan tekliflere ise açık olduğu belirtildi.

BURAK YILMAZ İLE İPLER GERİLDİ

Sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından 3 Milyon 500 Bin Euro karşılığında transfer edilen Burak Yılmaz ile bordo-mavili kulüp arasında ipler gerildi. Göreve gelen yeni yönetim ile yıldızı bir türlü barışmayan golcü oyuncunun, ameliyatından sonra kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer ile girdiği diyalog ise kabul edilemez bulundu. Kulübe alacaklarından dolayı ihbar çekmesi ise golcü oyuncuyla Trabzonspor arasındaki ipleri iyice gerdi.

“AVUKATI ARACILIĞIYLA KULÜBE İHBAR ÇEKTİ”

Almanya’nın Berlin şehrinde Schlosspark-Klinik’de, 15 Mayıs Salı günü kasıklarından ameliyat olan golcü oyuncu, Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer’in, 16 Mayıs Çarşamba günü, golcü oyuncuları Burak Yılmaz’ın transferi konusunda net bir bağlantının ortada olmadığını ifade etmiş ve bu hafta bitiminde karşılıklı görüşmeden sonra oyuncunun durumunun netleşeceğini belirtmişti. Sümer’in, bu açıklamalarından sonra kendisine ait sosyal medya hesabından “Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine, arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?” ifadelerinden sonra oyuncunun 2 Milyon 387 Bin Euro (12 Milyon 630 Bin TL) alacağından dolayı 16 Mayıs Çarşamba günü avukatı aracılığıyla ihbar çektiği ortaya çıktı.

SÜMER, “BURAK YILMAZ’I İKİ KEZ ARADIM”

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Burak Yılmaz’ın sitem dolu açıklamalarını ise çürüttü. Sümer, “Burak Yılmaz’ı iki kez cep telefonumla aradım ama ulaşamadım. Bu bilgi ve belge gerekiyorsa bunu kanıtlamak son derece kolay. Böyle olsa bile bizim eksiğimiz, aksağımız olabilir ama ona böyle sitem etme hakkı vermez” ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ’IN NİYETİ TARTIŞILIYOR

Trabzonspor’da bu sezon oynadığı 25 maçta 23 gol atarak takımın en skorer oyuncusu olan Burak Yılmaz’ın, son dönemdeki tutumu ise tartışılmaya başlandı. Golcü oyuncunun takımdan ayrılmak için çeşitli bahaneler ürettiği ve kendisi hakkında yapılan değerlendirmelere karşılık vererek kulüple arasındaki bağları koparmaya yönelik davranışlar içine girdiği yorumları yapılıyor. Son olarak Trabzonspor’un efsane ismi Özkan Sümer’i hedef alan açıklamalar yapması ise bardağı taşırdığı belirtiliyor. Burak Yılmaz’ın Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’e transfer olacağı yönünde ise ciddi iddialar bulunuyor.

İHA

Son Güncelleme: 19.05.2018 14:13
Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporBurak Yılmaz
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