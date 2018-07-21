Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125

Trabzonspor'a ikinci İranlı

Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin İstanbul'a geldiği bildirildi

21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:56
Trabzonspor'a ikinci İranlı

İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin gece geç saatlerde Trabzon'da olacağı ve transferinin son görüşmelerden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin bu gece Trabzon'a gelmesini beklediklerini aktararak, "Trabzon'da kendisiyle görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme sonrasında netlik kazanacak." dedi.

Trabzonspor, bugün bir başka İranlı milli futbolcu Vahid Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolMajid HosseiniSporSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şov hüsranla bitti
Şov hüsranla bitti
"Oyuncularımızı satmak istemiyoruz"
"Oyuncularımızı satmak istemiyoruz"
Aslan Valencia'ya diş geçiremedi
Aslan Valencia'ya diş geçiremedi
Karar defteri çalındı
Karar defteri çalındı
Galatasaray'a yeni maç programı
Galatasaray'a yeni maç programı
Maddi sıkıntı futbolcu sattırıyor
Maddi sıkıntı futbolcu sattırıyor
Amiri Trabzonspor'a imza attı
Amiri Trabzonspor'a imza attı
Dortmund City'yi tek golle geçti
Dortmund City'yi tek golle geçti
"Taraftarlarımızla güçlü hissediyorum"
"Taraftarlarımızla güçlü hissediyorum"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim