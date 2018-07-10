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Trabzonspor'a İranlı stoper

Trabzonspor'un İranlı stoper Majid Hosseini'nin transferinde büyük aşama kaydettiği ve oyuncunun perşembe günü Trabzon'da olmasının beklendiği bildirildi

10 Temmuz 2018 Salı 17:16
Trabzonspor'a İranlı stoper

Transferde ilk olarak stoper sorununu çözmeyi amaçlayan Trabzonspor, İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin transferini sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Savunma oyuncuları Uğur Demirok, Jan Durica ve Tomas Hubocan ile yollarını ayıran ve 2 stoperi kadrosuna katmayı amaçlayan bordo-mavililer, İran'ın İstiklal takımında forma giyen Majid Hosseini'nin transferinde büyük aşama kaydetti.

İran Milli Takımı formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun, 19 Temmuz Perşembe günü Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer, yaptığı açıklamada, İranlı futbolcunun transferi konusunda şartların örtüştüğünü belirterek, "Büyük olasılıkla bu transfer gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe günü bir aksilik olmaması halinde Trabzon'da olmasını bekliyoruz." dedi.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2018 17:16
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigTrabzonsporTransfer
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