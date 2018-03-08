Trabzonspor'a transfer yasağı

Aldığı başarısız saha sonuçlarının yanı sıra ekonomik sıkıntılarla da boğuşan Trabzonspor’a FIFA’dan transfer yasağı geldi. Ancak bordo-mavili kulübün FIFA ile görüşüp sorunu çözeceği ve yasağı kaldıracağı öğrenildi.

Bundan önceki dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Karadeniz ekibi, transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı. FIFA; Bero, Slovakya’nın Trencin kulübü ve Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili kararını verdi. FIFA, Bero’nun transferi için Trencin kulübüne zamanında yapılmayan ödemeden dolayı Trabzonspor’un 2018-19 sezonu yaz döneminde transfer yapmamasına karar verdiği yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdi. TFF’ye gelen yazı üzerine harekete geçen Trabzonspor’un, sorunu en kısa zamanda çözüp transfer yasağını kaldıracağı bildirildi.