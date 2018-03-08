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Trabzonspor'a transfer yasağı

Aldığı başarısız saha sonuçlarının yanı sıra ekonomik sıkıntılarla da boğuşan Trabzonspor’a FIFA’dan transfer yasağı geldi

08 Mart 2018 Perşembe 17:11
Trabzonspor'a transfer yasağı

Aldığı başarısız saha sonuçlarının yanı sıra ekonomik sıkıntılarla da boğuşan Trabzonspor’a FIFA’dan transfer yasağı geldi. Ancak bordo-mavili kulübün FIFA ile görüşüp sorunu çözeceği ve yasağı kaldıracağı öğrenildi.

Bundan önceki dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Karadeniz ekibi, transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı. FIFA; Bero, Slovakya’nın Trencin kulübü ve Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili kararını verdi. FIFA, Bero’nun transferi için Trencin kulübüne zamanında yapılmayan ödemeden dolayı Trabzonspor’un 2018-19 sezonu yaz döneminde transfer yapmamasına karar verdiği yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdi. TFF’ye gelen yazı üzerine harekete geçen Trabzonspor’un, sorunu en kısa zamanda çözüp transfer yasağını kaldıracağı bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 08.03.2018 17:12
Anahtar Kelimeler:
FutbolFIFATrabzonsporTransferBero
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