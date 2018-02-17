Trabzonspor'a zor rakip

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ligde son 5 maçından beraberlikle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşan bordo-mavililer, İstanbul temsilcisi karşısında kazanarak hem galibiyet özlemine son vermek hem de üst sıralara tutunmak istiyor. Medical Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Esteban Alvarado ile Mustafa Akbaş forma giyemeyecek.

Bordo-mavili takımın ligin son 2 haftasında Göztepe ve Gençlerbirliği ile oynadığı maçlarda kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuşması bekleniyor. Hollanda'da tedavisi tamamlandıktan sonra hafta içinde antrenmanlarda yer alan golcü futbolcunun Rodallega'nın yerine 11'de maça başlama olasılığının yüksek olduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinde kart cezası sona eren Yusuf Yazıcı da 11'de görev alabilecek.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i şöyle: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

İstanbul takımlarına boyun eğmedi

Trabzonspor, bu sezon ligde İstanbul takımları ile yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2 beraberlikle döndü. Sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, ligin ikinci yarısında kendi evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak, İstanbul takımları karşısında da yenilmezliğini sürdürdü.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 20. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park'ta yarın yapacakları maçla ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 19 maçın 9'unda Trabzonspor, 4'ünde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu maçlarda 13 gol atarken, 9 gol yedi. Bu arada, iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1'lik sonuçla elde etti. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.