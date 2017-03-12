Trabzonspor, Akhisar yolcusu

2017 yılında ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, Akhisar Belediyespor karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinde Slovak futbolcu Jan Durica, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Aytaç Kara, Mustafa Akbaş, Hugo Rodallega, Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı olmak üzere 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın kart görmeleri halinde gelecek haftaki Galatasaray maçında yer alamayacak. Süper Lig'de geride kalan 23 haftada Trabzonspor 'un 35, Akhisar Belediyespor'un ise 27 puanı bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz berabere sona erdi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Akhisar ile 10. randevuda

Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Manisa'da yapacakları maçla 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 lig maçında bordo-mavililer sadece 2 galibiyet alabildi. Akhisar Belediyespor, 4 kez galip gelerek rakibine oranla daha başarılı sonuçlar alırken, taraflar arasındaki 3 maç da beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor'un 11 golüne, Akhisar Belediyespor 14 golle karşılık verdi. Ege temsilcisinin Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Trabzonspor, rakibini sahasında 3-1 yenerken, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2013-2014'te Akhisar Belediyespor, sahasında 3-0, deplasmanda da 4-2 galip gelerek rakibine üstünlük sağladı. 2014-2015 sezonunda Manisa'da oynanan ilk maç 1-1 sonuçlandı, bordo-mavililer sahasında 2-0 kazandı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 bitti, Akhisar Belediyespor sahasında 2-1 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Deplasmanda 3 puan yok

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, bir beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer, bu maçlarda yediği 7 gole, 2 golle karşılık verebildi.