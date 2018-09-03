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Trabzonspor'da eskiye dönüş

​​​​​​​Trabzonspor eski günlerini hatırladı. Bordo-mavililer 21 yıllık bir aradan sonra ilk kez İstanbul’un 3 büyükleri karşısında 4-0'lık bir skor ile sahadan ayrıldı

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:22
Trabzonspor'da eskiye dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray’ı 4-0 gibi farklı bir skor ile yenen Trabzonspor, tarihi bir skorda imza attı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde eski günlerini hatırlatan bordo-mavililer, müsabakanın ilk bölümlerinde rakibini baskı altına alarak sonucu gitmesi, özlenen Trabzonspor’u yansıtması camiaya gelecek adına umut verdi. İstanbul’un 3 büyüklerine karşı resmi bir karşılaşmada bordo-mavililer en son 11 Mart 1997’de Ankara’daki Başbakanlık Kupası maçında Beşiktaş karşısında 4-0’lık sonuç elde etmişti. Söz konusu müsabakanın ardından bordo-mavililer 21 yıl sonra evinde Galatasaray karşısında gol yemeden 4-0’lık farklı bir skora imza atması, Karadeniz ekibinin İstanbul’un 3 büyükleri karşısındaki Spor Toto Süper Lig'deki ilk farklı galibiyeti oldu.

Trabzonspor iç sahada etkili

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. ve 4. haftasında sahasında oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer Sivasspor ve Galatasaray maçlarında ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Karadeniz ekibi, Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 7, 14 ve 27. dakikalarda golü buldu. Galatasaray maçında ise 3, 25, 45 ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı. Bordo-mavililer sahasında oynadığı iki maçta da taraftarı önünde şampiyonluklar yaşadığı eski günlerini hatırlattı.

Galatasaray farklı yendiği maçlar

Sahasında sarı-kırmızılıları 4-0’la geçen Trabzonspor, 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçmişti.

Fenerbahçe’yi farklı yendiği maçlar

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısındaki tarihindeki en farklı galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla almıştı.

Beşiktaş’ı farklı yendiği maçlar

Trabzonspor tarihinde Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etmişti.

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