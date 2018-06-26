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Trabzonspor'da kombineler satışta

Trabzonspor'da kombine kart satışları başladı

26 Haziran 2018 Salı 12:45
Trabzonspor'da kombineler satışta

Trabzonspor'da 2018-2019 futbol sezonu kombine kart satışları başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, iç sahadaki tüm resmi maçlarda geçerli olacak kombinelerin Platinum B Blok​​ 4 bin 500, Platinum A-C Blok 4 bin, VIP Gold ​​ 2 bin 500, VIP Silver 2 bin, Kategori 1 (Batı 1) 900, Kategori 2 (Batı 2) 700, Kategori 3 (Doğu 1)​ 600, Kategori 4 (Doğu 2) ​ 500, Kategori 5 (Doğu 3) 400, Kategori 6 (Kale arkaları) 250 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

İndirimli kombine uygulamasının bu sezon da belirlenen şartlar altında devam edeceği kaydedilen açıklamada, Trabzonspor divan üyeleri ve tüm kurul üyelerine ve kadınlara yüzde 50, taban birliklerine (TÜFAD, ASKF vb.) ve öğrencilere yüzde 25 indirim olacağına işaret edilerek, "Kombine indiriminden faydalanmak isteyen divan üyeleri, taban birlikleri, kadınlar ve öğrenciler, Passolig satış gişelerine giderek ilgili kimliklerini ibraz etmek zorundadır. İndirimli kombine satışları sadece gişelerden yapılacak olup bu kombineler transfere kapalı olacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 2017-2018 sezonu kombine sahiplerinin, kombinelerini yenilemede yüzde 10 indirim hakkına sahip olacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Bu kombinelerin transfer hakkı bulunmaktadır. Bir kişi birden fazla indirimden yararlanamaz. Kombine alımlarında avantajlı olan indirim geçerlidir. Mevcut kombinesini 2018-2019 sezonu için yenilemek isteyen taraftarlarımızın koltukları rezerve edilmiş olup, 1 Temmuz akşamına kadar kendilerine öncelikli yenileme hakkı tanınmıştır."

AA

Son Güncelleme: 26.06.2018 12:48
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKombine FiyatlarıFutbol
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