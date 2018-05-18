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Trabzonspor'dan farklı veda

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 3-0 kazandı

18 Mayıs 2018 Cuma 20:07
Trabzonspor'dan farklı veda

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 3-0 kazandı.

Maçtan Dakikalar

12. dakikada Kucka’nın uzak mesafeden sert şutu kaleci Çağlar’da kaldı.

19. dakikada Trabzonspor savunmasında oluşan karambolde meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Ergin Keleş’in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Okay’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’dan döndü.

37. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Kucka, topu ceza sahası yayı üzerinde bulunan N’Doye’ye çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

46. dakikada Traore orta sahadan aldığı topla birlikte sağ taraftan Trabzonspor ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır‘dan kornere çıktı.

50. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yusuf Yazıcı, arka direkte boşta olan N’Doye’ye pasını çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65. dakikada Kucka’nın kale sahası içine yerden gönderdiği topa dokunan Pereira, meşin yuvarlağı kaleci Çağlar’ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

85. dakikada N’Doye’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı’nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

88. dakikada savunmadan gelen uzun topla ceza sahası içi sol çaprazına inen Yusuf Yazıcı, dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0

90+2. dakikada Batuhan’ın pasında topla bulaşan Pereira ceza sahası içine girdi. Sert vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 3-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, Baki Tuncay Akkın xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Durica xx, Mustafa Akbaş xx, Novak xx , Okay Yokuşlu xx, Kucka x (Batuhan Artaslan dk. 70 x), Bero x (Sosa dk. 46 x), Abdulkadir Ömür xx (Hüseyin Türkmen dk. 74 x), Yusuf Yazıcı xx, N’Doye x

Yedekler: Esteban, Arda Akbulut, Hubocan, Ayberk Kardaş, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Hakan xx, Kravchenko xx, Tayyib Talha xx, İshak Doğan xx, Traore x (Yusuf Akbulut dk. 82 ?), Herve Kage x (Murat Akın dk. 70 x), Alican Karadağ x (Özgür Yılmaz dk. 74 x), Ahmet Karadayı x, Bliznichenko x, Ergin Keleş x

Yedekler: Furkan, Rybka, Osman Çelik, Arif Bostancı, Murat Akın, Emre Eser

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Pereira (dk. 65 ve 90+2), Yusuf Yazıcı (dk. 88) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Pereira (Trabzonspor), Tayyib Talha, İshak Doğan, Traore (Kardemir Karabükspor)

İHA

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