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Trabzonspor'dan İran açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Vahid Amiri'nin transferi nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu'nun devreye girdiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği kesinlikle yansıtmadığını açıkladı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:41
Trabzonspor'dan İran açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Vahid Amiri ve Majid Hosseini transferlerinde İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu'nun devreye girdiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında Vahid Amiri ve Majid Hosseini transferlerinde İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu'nun devreye girdiği yönünde çıkan haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu'nun iki kulüp arasındaki iletişim sürecine hiçbir şekilde müdahil olmadığını beyan eder, bu tip haberlerin dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

AA

Son Güncelleme: 25.07.2018 13:48
Anahtar Kelimeler:
Transfer çalışmalarıTrabzonspor KulübüTrabzonFutbol
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