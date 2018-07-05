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Trabzonspor'dan teşekkür

Trabzonspor, Tüzük Taslak Komisyonu üyelerine teşekkür etti

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:12
Trabzonspor'dan teşekkür

Trabzonspor Kulübü, yeni tüzüğün hazırlanmasında emeği geçen Tüzük Taslak Komisyonu üyelerine teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre Salonu'nda 1 Temmuz Pazar günü gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanan yeni tüzüğümüzün hazırlanmasında emeği geçen Tüzük Taslak Komisyonu Üyeleri Kurucu Üyemiz Nizamettin Algan'a, Divan Başkanımız Ali Sürmen'e, Disiplin Kurulu Başkanımız Haluk Raci Gençosmanoğlu'na, Denetleme Kurulu Başkanımız Mahmut Ören'e, Sicil Kurulu Başkanımız Osman Çavuşoğlu'na, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanımız Mehmet Salih Uzun'a, Trabzon Valiliği Dernekler İl Müdürü Salih Seyyar'a, Genel Koordinatörümüz Özkan Sümer'e, Divan Kurulu Üyemiz Muharrem Arz'a ve eski yöneticilerimizden Kenan Atalay'a teşekkür ederiz."

AA

Son Güncelleme: 05.07.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
Tüzük Taslak KomisyonuTrabzonspor Kulübü
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