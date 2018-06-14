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Trabzonspor'dan UEFA açıklaması

Trabzonspor, UEFA'nın bordo-mavili kulübe ceza vermeyeceğini taraftarlarına müjdeledi

14 Haziran 2018 Perşembe 16:19
Trabzonspor'dan UEFA açıklaması

Trabzonspor, UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları kapsamında bordo-mavili kulüple ilgili verdiği karara yönelik açıklamada bulundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bordo-mavili kulüp ile UEFA arasında daha önce imzalanmış olan uzlaşma sözleşmesi sürecinin kısmen tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sürece yönelik UEFA'nın ilgili kurullarıyla yaptığımız toplantılar ve sunumların yanı sıra mali verilerimizi gerekçelendirdiğimiz raporlarımızı değerlendiren UEFA, kulübümüzün ceza kuruluna sevk edilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA

Son Güncelleme: 14.06.2018 16:27
Anahtar Kelimeler:
UEFATrabzonsporTrabzonSÜPERLİGFutbol
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