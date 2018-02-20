Trabzonspor gol atamıyor

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e sahasında 1-0 yenilen Trabzonspor'da ligin son 6 haftasında gol ortalamasında düşüş yaşanırken tek gol atan oyuncu da Burak Yılmaz oldu.

Ligin ilk 16 haftalık bölümünde 32 gol atarak maç başına 2 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, son 6 haftada rakip filelere 4 kez havalandırdı. Bordo-mavili takımın son 6 haftada gol ortalaması 0,66 olarak gerçekleşti. Son 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibinde toplam 21 futbolcu görev yaparken sadece 1 oyuncu gol atma başarısı gösterdi.

4 gol Burak Yılmaz'dan

Trabzonspor'un son 6 haftadaki 4 golünü Burak Yılmaz, kaydetti. Ligin 16. haftasında Yusuf Yazıcı'nın golüyle Bursaspor karşısında 1-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra gol üreten oyuncu konusunda sıkıntı yaşadı. Ligde Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmalarda Burak Yılmaz ile goller bulan bordo-mavili takım, daha sonra fileleri havalandıramadı. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, bu futbolcunun sahalara döndüğü Medipol Başakşehir karşılaşmasında da rakibine 1-0 yenilerek son 3 haftayı golsüz kapadı.

52 hafta sonra art arda 3 maçta gol atamadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 52 hafta sonra ilk kez art arda 3 maç gol atmadı. Karadeniz ekibi, en son 2016-2017 sezonun 2. haftasında Gaziantepspor deplasmanından 1-0, 3. hafta sahasında Osmanlıspor'a 2-0, 4. haftada ise dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup olmuş ve arka arkaya 3 maçta gol kaydedememişti.