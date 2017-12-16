"Trabzonspor için kolay olmayacak"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor ile eşleşmelerine ilişkin, "Son 16 turuna kalan tüm takımlar kupanın iddialı takımları. Takımıma inandığımdan dolayı bu turu geçebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Özdilek, Konyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, Trabzonspor'la oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk ayağını kazanarak Trabzon'a avantajlı gitmek istediklerini belirtti. Trabzonspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay ile ligde ve kupada iyi bir ivme yakaladığını ifade eden Özdilek, şunları kaydetti: "Fenerbahçe ile ligdeki son maçımızın ardından yine evimizde kupanın ilk ayağını oynayacağız. Üç maçı Trabzonspor ile oynayacağız. Kendi evimizde kupanın ilk ayağı, ardından deplasmanda rövanşı ve sonrasında yine evimizde ligde karşılaşacağız. Yoğun ve sert bir süreç olacak gibi görünüyor. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Eğer kupada yol almak ve kupayı kaldırmak istiyorsanız bu tür rakiplerle muhakkak oynamak zorundasınız. Çift maçlı bir eleme turu olduğu için ona göre bir strateji uygulamak gerekiyor. Dolayısıyla biz evimizdeki maçı kazanarak avantajlı bir periyodu başlatmak istiyoruz. Kolay olacak mı? Tabii ki de değil. Ligde ve kupada her maç çok zor. Son 16 turuna kalan tüm takımlar kupanın iddialı takımları. Takımıma inandığımdan dolayı bu turu geçebileceğimizi düşünüyorum. Rakibe de saygı duyuyoruz. Hem bizim açımızdan hem de Trabzonspor açısından kolay bir süreç olmayacak. İkinci yarıdaki maç çok daha farklı bir konseptte olabilir. Çünkü bizim de rakibin de bünyesine katacağı oyuncular olacaktır. Dolayısıyla biz eşleşmenin ilk ayağını sağlıklı geçmek istiyoruz. Sahamızda kazanarak ikinci maça gidersek daha avantajlı bir durumda oluruz."

Göztepe maçı

Özdilek, yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacakları lig maçıyla ilgili ise karşılaşmayı kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi. Göztepe ile zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayan Özdilek, "Trabzonspor kupa eşleşmesini bir kenara bırakacağız. Bu ligin önemli maçlarından birinde Göztepe'ye karşı mücadele vereceğiz. Hazırlıklarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ligde iyi bir çıkış yakalayan, hocasıyla, takım olgusuyla istikrarlı giden bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Biz de son haftalarda oyunsal ve bunu da skora yansıtma anlamında müthiş bir gelişim kazanarak yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Takım kadrolarında sakatlıklardan dolayı çok fazla eksikliklerinin bulunduğunu aktaran Özdilek, Göztepe maçına kadar birçoğunun hazır olacağını sözlerine ekledi.