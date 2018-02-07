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Trabzonspor, ikinci yarıda kayıp

Ligin 16. haftası sonunda lider Başakşehir ile puan farkını 5'e düşüren Trabzonspor, daha sonraki dönemde aldığı 4 beraberlikle zirvenin 11 puan uzağında kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:37
Trabzonspor, ikinci yarıda kayıp

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Göztepe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla zirvenin uzağında kaldı.

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 6,5 yıl aradan sonra ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak zirveye ortak olan bordo-mavililer, daha sonra duraklama dönemine girdi.

Trabzonspor, ligin 9. haftasında takımın başına geçen Çalımbay ile 12. haftada Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u kendi evinde 3-0, 15. haftada İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0 ve 16. haftada da Bursaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek, 232 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etti. Bordo-mavililer, 16. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürürken kötü başladığı sezonda zirveye ortak olarak şampiyonluk yolunda umutlarını artırdı. Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde ligde aldığı 4 beraberlikle zirvenin 11 puan gerisine düştü.

Trabzonspor, ligin 17. haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanından 1-1, ligin 18. haftasında ise Atiker Konyaspor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü. Bordo-mavililer, ligin 19. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1, 20. haftada da Göztepe ile 0-0 berabere kalarak zirve yolunda önemli yara aldı.

Kupadan da elendi

Trabzonspor, ikinci yarının ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor'u rövanş maçında konuk etti. Bordo-mavililer, bu karşılaşmada da rakibi ile 1-1 berabere kalarak, kupaya veda ederken taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. En son 2009-10 sezonunda 5 Mayıs 2010 tarihinde oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyan Trabzonspor'un kupa özlemi de 8 yıla çıktı.

Çalımbay ile yenilmezlik serisi

Trabzonspor, zirve yarışında geriye düşmesine karşın teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, Çalımbay'ın göreve başladığı ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında tek yenilgisini aldıktan sonra daha sonraki 11 haftalık dönemde 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek 23 puan topladı. Bordo-mavililer, 110 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Futbolİkinci YarıSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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