Trabzonspor, Katar'a gidiyor

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Katar'ın El Sadd takımı ile özel müsabaka oynayacak.

Ligde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından üç günlük izne çıkan bordo-mavililer, yarın kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak. Daha sonra özel uçakla 7 Ekim Cumartesi günü Katar'a gidecek bordo-mavililer, 8 Ekim Pazar günü El Sadd takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan sonraki gün Trabzon'a dönerek ligin 8. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.