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Trabzonspor liderliği ele geçirdi!

Trabzonspor, ligin ikinci bölümünün ilk 4 haftasında tüm maçlarını kazanarak 12 puan toplayan tek takım oldu

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:31
Trabzonspor liderliği ele geçirdi!

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci bölümüne en iyi başlangıcı yapan takım oldu.

Bordo-mavili ekip, ligin 16 haftalık ilk bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan topladı. Karadeniz ekibi, ikinci devrede oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak en fazla puan toplayan takım unvanını elde etti. Ligin ilk yarısını 13. sırada tamamlayan bordo-mavililer, aldığı galibiyetlerde puanını 30'a çıkarırken, 4 haftada 7 basamak yükselme başarısı göstererek 6. sıraya kadar da tırmandı.

İkinci yarıdaki maçlar
Trabzonspor, 17. haftada deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek ligin ikinci bölümüne galibiyetle başladı. Kasımpaşa'yı 18. haftada İstanbul'da 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 yendi ve bu sezon en farklı galibiyetine imza attı. Bordo-mavililer, son olarak Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yükselişini sürdürdü.

Kalesinde sadece 1 gol gördü
Trabzonspor, 4 karşılaşmada 8 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi, sadece 1 gol yerken 3 maçta da kalesini kapatarak ligde söz konusu dönemde en az gol yiyen ekip oldu.

İkinci bölümün dikkat çeken ekipleri
Bordo-mavilileri, ikinci yarıda 10 puan toplayan Antalyaspor, 9 puan elde eden Beşiktaş ve Kardemir Karabükspor takımları takip etti. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den 6, Fenerbahçe'den 7 puan fazla toplamayı başardı. Bu arada ikinci bölümde çıkış yakalayan ve bu akşam deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Adanaspor da 16. haftadan sonra oynadığı 3 maçta yenilmedi ve hanesine 7 puan yazdırdı.

Son Güncelleme: 13.02.2017 17:38
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigFutbolAhmet Çubukçu
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