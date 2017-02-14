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Trabzonspor o rekora göz dikti

Süper Lig'de 176 hafta sonra 4 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisini yakalamaya çalışacak

14 Şubat 2017 Salı 12:40
Trabzonspor o rekora göz dikti

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde art arda 4 maç kazanarak 4 sezon sonra bu başarıyı gösteren Trabzonspor, gözünü 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisine dikti.

Bursaspor'u 17. haftada deplasmanda 2-1 yenerek ligin ikinci bölümüne galibiyetle başlayan bordo-mavililer, 18. haftada Kasımpaşa'yı İstanbul'da 1-0, 19. haftada yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0, 20. haftada da Osmanlıspor'u 1-0 yenerek, ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazandı. En son 2011-2012 sezonundaki 4 maç üst üste kazanma başarısını bu sezon Osmanlıspor galibiyetiyle tekrarlayan Karadeniz ekibi, bu kez ligi 82 puanla averajla ikinci sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık seriyi yakalamaya çalışacak. 2010-2011 sezonunun 24. haftasından itibaren 6 maç kazanarak son yılların en iyi galibiyet serisini yakalayan bordo-mavililer, bu hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta da deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenmesi halinde söz konusu dönemi yakalayacak.

Son Güncelleme: 14.02.2017 12:41
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGSpor Toto Süper LigFutbol
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