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Trabzonspor rövanşı istiyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligin ilk yarısında 6-1 kaybettiği maçın rövanşını istiyor.

11 Mart 2018 Pazar 16:42
Trabzonspor rövanşı istiyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının 8. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 yenilerek, tarihi bir skora imza atan Trabzonspor, bu maçın ardından teknik direktör değişimine gitmişti. Sahasında farklı kaybettiği maçın rövanşını almak isteyen Trabzonspor, ligde son 4 maçını da kazanan Akhisarspor'u mağlup ederek kötü gidişatını da durdurmak istiyor. Moralli rakibi karşısında galibiyet arayacak olan bordo-mavililer, yönetimin aldığı kongre kararı sonrası çıkacağı ilk maçında Avrupa Kupaları'na katılma yolunda önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Durica, Castillo, Mustafa Akbaş ve Estaban'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Hubocan forma giyemeyecek.

Duygusal buluşma

Trabzonspor'a ters gelen Akhisarspor'un kadrosunda 7 eski Trabzonsporlu oyuncu bulunuyor. Ege temsilcisinde Henrique, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş ve Fatih Öztürk, bir dönem Trabzonspor'da görev yapmıştı. Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa ve Kadir Keleş, bordo-mavili ekibin altyapısından yetişti.

Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 maçta bordo-mavililer 3 galibiyet alabildi. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı. Trabzonspor'un 15 golüne, Akhisarspor 21 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Teleset Mobilya Akhisarspor, 6-1 gibi farklı sonuçla kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigTrabzonsporAkhisarRövanş
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