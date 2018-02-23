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Trabzonspor satılıyor mu?

Trabzonspor, kulübün Katarlılara satılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı

23 Şubat 2018 Cuma 16:51
Trabzonspor satılıyor mu?

Trabzonspor Kulübü, basın-yayın organlarında çıkan ve kulübün Katarlılara satılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübünün Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararların yönetim kurulu tarafından alınabileceği vurgulandı. Bu yönde alınan bir kararın bulunmadığına işaret edilen açıklamada, "Basın-yayın organlarında çıkan 'Katarlılar kulübü satın alıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar yönetim kurulu kararı ile gerçekleşebilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Yönetim kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak herhangi bir husus bulunmadığı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesi de kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 23.02.2018 16:55
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigKamuyu Aydınlatma Platformu
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