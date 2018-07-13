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Trabzonspor, transferi bitirdi

Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı stoper Majid Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle kente gelemediği belirtildi

13 Temmuz 2018 Cuma 12:37
Trabzonspor, transferi bitirdi

Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle Trabzon'a gelemediği bildirildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen stoper oyuncusu Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle Trabzon'a gelemediğini belirterek, "Ne zaman çözümlenirse o zaman gelecek. Oyuncu kulüp anlaşması konusunda bir sorun yok." dedi.

İran Milli Takım formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyordu.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2018 12:44
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigMajid HosseiniFutbol
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