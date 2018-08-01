Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97098
ALTIN
193.959
DOLAR
4.9266
STERLİN
6.4695
EURO
5.7592

Trabzonspor transferi kapatıyor

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Daha önceden belirleyip görüştüğümüz oyuncular var. Onlardan olursa değerlendiririz. Yeni bir arayışımız yok" dedi

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:23
Trabzonspor transferi kapatıyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında sona geldi.

Kadrosunda, stopere Fransa'nın Lorient takımından Zargo Toure ve İran'ın İstiklal takımından Majid Hosseini'yi, sol kanata da İran'ın Persepolis takımından Vahid Amiri'yi katan, Kamerunlu genç oyuncu Eric Ayuk'u da imza aşamasına getiren bordo-mavililer, transferi büyük ölçüde tamamladı.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, Kamerunlu genç futbolcu Eric Ayuk transferiyle ilgili bir evrakı beklediklerini ve bunun ardından da bu futbolcuyla sözleşme imzalamayı planladıklarını belirtti.

Hacısalihoğlu, transfer çalışmalarında sona geldiklerini kaydederek, "Daha önceden belirleyip görüştüğümüz oyuncular var. Onlardan olursa değerlendiririz. Yoksa arayalım, bulalım diye yeni bir arayışımız yok." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan, VAR'ı test etti
Bakan, VAR'ı test etti
Egemen ve Auremir imzayı attı
Egemen ve Auremir imzayı attı
Yeni yardımcılardan iddialı açıklamalar
Yeni yardımcılardan iddialı açıklamalar
Para yok, transferde de yok
Para yok, transferde de yok
"Öne doğru oynamayı seviyorum"
"Öne doğru oynamayı seviyorum"
Everton'un yeni transferi Barça'dan
Everton'un yeni transferi Barça'dan
"VAR ile gerginlik azalacak"
"VAR ile gerginlik azalacak"
Malcom'un intikamını sahada aldılar
Malcom'un intikamını sahada aldılar
Kartal taraftarının önüne çıkıyor
Kartal taraftarının önüne çıkıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim