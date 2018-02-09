Trabzonspor'un 4 maçlık özlemi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Sezonun 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra ligde art arda 4 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor, son 4 lig maçında sırasıyla deplasmanda Kardemir Karabükspor'la 1-1, Atiker Konyaspor'la 2-2, evinde de Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında önemli yara aldı.

Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı kart cezası, Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş ve Esteban Alvarado ise sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek. Cezası sona eren Joao Pereira ise takımda yer alabilecek. Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısına, Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Filip Novak, Okay Yokuşlu, Juraj Kucka, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.