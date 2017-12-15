Trabzonspor'un 6 yıllık hasreti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde ligde 6 yıl sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. haftada sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u kendi evinde 3-0, 15. haftada da İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 4 maç kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Bursaspor karşısında da seriyi sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Bursaspor maçından galibiyetle ayrılması durumunda ligde 232 hafta sonra art arda 5 müsabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşayacak.

En son 2010-2011 sezonunda

Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 24. haftasında Beşiktaş'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Atiker Konyaspor, Galatasaray ve Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet serisi başarısı göstermişti. Karadeniz ekibi, o dönemden bu yana aynı başarıyı tekrarlayamadı.