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Trabzonspor'un rakibi Milan

Trabzonspor Kulübünün, geçen sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Sosa'nın transferinden dolayı Milan ile hazırlık maçı oynayacağı bildirildi

25 Mayıs 2018 Cuma 14:38
Trabzonspor'un rakibi Milan

Trabzonspor Kulübünün, geçen sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın transferinden dolayı İtalyan ekibi ile hazırlık maçı oynayacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün söz konusu transferdeki sözleşmedeki madde gereği Milan Kulübüne karşılaşmanın oynanması veya oynanmaması halinde 1 milyon avro ödemesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Trabzonspor'un sezon başında İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Milan ile karşılaşma oynamayı planlandığı ifade edildi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Sosa'nın transferinde Türkiye'de bir maç yapılmasının konuşulduğu belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Bu yapılacak maç sonucu Milan Kulübüne 1 milyon avro ödeme yapılacak. Şayet maç yapılmazsa yine bu ödeme yapılacak. Onun için özellikle bir maç yapıp, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftarlarımızla buluşmak istiyoruz. Hem taraftarlarımızı mutlu etmek hem de sözleşme gereği ortada olan ödemenin tamamını veya bir kısmını oradan karşılamayı, kar etmeyi düşünüyoruz. Teknik adam göreve başlamadığı için henüz bir tarih yok. Umarım önümüzdeki hafta içerisinde bu belirlenir."

AA

Son Güncelleme: 25.05.2018 14:47
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMilanFutbol
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