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Trabzonspor, uzatmada atıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerinde 8 gole imza attı

25 Mayıs 2018 Cuma 14:27
Trabzonspor, uzatmada atıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerinde 8 gole imza atan Trabzonspor, bu periyotta fileleri en fazla havalandıran takım oldu.

Bu sezon 906 golün atıldığı Süper Lig'de bunlardan 83'ü uzatma bölümlerinde kaydedildi. Karşılaşmaların normal sürelerine ilave edilen anlarda en fazla golü ise Trabzonspor buldu. Uzatma bölümlerinde 8 gol kaydeden bordo-mavili ekibi 7'şer golle Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor, altışar golle Fenerbahçe ile Kasımpaşa, 5'er golle Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, dörder golle Atiker Konyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, 3'er golle Evkur Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, ikişer golle Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor takip etti.

En golcü Adis Jahovic

Sezona Göztepe'de başladıktan sonra Atiker Konyaspor'da tamamlayan Adis Jahovic, uzatma bölümünde en fazla gol bulan futbolcu oldu. Jahovic, uzatma dakikalarında Göztepe formasıyla 3, Atiker Konyaspor'da ise 1 gole imza attı.

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan Trezequet uzatma bölümünde 3'er gol atarken, Aziz Eraltay ile Delarge Dzon (Bursaspor), Welinton ile Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Negredo (Beşiktaş), Diagne Mbaye (Kasımpaşa), Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Janssen ile Mathieu Valbuena (Fenerbahçe) ise 2'şer gol üretti.

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında takımı adına uzatma bölümünde gol bulurken, Evkur Yeni Malatyaspor maçında ise yine uzatma bölümünde kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2018 14:50
Anahtar Kelimeler:
UZATMASÜPERLİGGölFutbol
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