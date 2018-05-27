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Trabzonspor uzatmalarda güldü

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerinde 8 gole imza atan Trabzonspor, bu periyotta fileleri en fazla havalandıran takım oldu

27 Mayıs 2018 Pazar 17:34
Trabzonspor uzatmalarda güldü

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerinde 8 gole imza atan Trabzonspor, bu periyotta fileleri en fazla havalandıran takım oldu. Bu sezon 906 golün atıldığı Süper Lig’de bunlardan 83’ü uzatma bölümlerinde kaydedildi. Karşılaşmaların normal sürelerine ilave edilen anlarda en fazla golü ise Trabzonspor buldu.

Uzatma bölümlerinde 8 gol kaydeden bordo-mavili ekibi 7’şer golle Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor, altışar golle Fenerbahçe ile Kasımpaşa, 5’er golle Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, dörder golle Atiker Konyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, 3’er golle Evkur Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, ikişer golle Antalyaspor ile Karabükspor takip etti.

En golcü Jahovic

Sezona Göztepe’de başladıktan sonra Atiker Konyaspor’da tamamlayan Adis Jahovic, uzatma bölümünde en fazla gol bulan futbolcu oldu. Jahovic, uzatma dakikalarında Göztepe formasıyla 3, Atiker Konyaspor’da ise 1 gole imza attı. Trabzonspor’dan Burak Yılmaz, Kasımpaşa’dan Trezequet uzatma bölümünde 3’er gol atan diğer futbolcular oldu.

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TrabzonsporUzatmalarda Atılan Goller
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