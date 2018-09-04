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Trabzonspor’da yabancılar coştu

Süper Lig'de ilk 4 haftada rakip fileleri 9 kez havalandıran Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla coştu.

04 Eylül 2018 Salı 14:33
Trabzonspor’da yabancılar coştu

Trabzonspor'da, geçen sezon ilk 4 haftada 9 golün 5'i yerli oyunculardan gelirken bu sezon aynı dönemde 9 golün 8'ini yabancı futbolcular kaydetti. Geçen sezon söz konusu dönemde skor yükünü tutan Burak Yılmaz'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamayan bordo-mavililerde, 9 golün 8'ini yabancı futbolcular kaydetti. Kolombiyalı futbolcu Rodallega 3 golle en fazla gol atan oyuncu olurken Nijeryalı Anthony Nwakaeme 2 golle bu futbolcuyu takip etti. Bir diğer Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, Çekyalı Novak, Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban da 1'er gol skora katkı sağladılar. Yerli oyunculardan sadece Olcay Şahan 1 gol atma başarısı gösterdi.

Geçen sezon yerliler fazla atmıştı

Geçen sezon ilk 4 haftada yine 9 gol atan bordo-mavililerde, yerli oyuncular 5 gol ile yabancılardan fazla gol kaydetmişti. Burak Yılmaz, söz konusu dönemde 3 kez rakip fileleri havalandırırken Olcay Şahan da 2 kez gol atma başarısı göstermişti.

Ekuban'dan 4 dakikada 1 gol

Geçen sezon İngiltere'nin Leeds United takımında 20 lig maçında 1 kez rakip kaleye gol gönderen Ganalı oyuncu Ekuban, Trabzonspor'da 4 dakikada golle tanıştı. Galatasaray maçının 86. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen forvet oyuncusu, hemen golle tanıştı. Sadece 2 maçta 107 dakika oynayan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de 2 gol atma başarısı gösterdi. Trabzonspor'da 9 golün 6'sını forvet oyuncuları attı. Rodallega 3, Nwakaeme 2, Ekuban da 1 golle forvet oyuncuları olarak takıma gol katkısı sağladı.

6 yabancıya milli davet

Trabzonspor'da 6 yabancı oyuncuya milli takımlarından davet geldi. Bordo-mavililerde Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, İranlı oyuncular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, Kostarikalı kaleci Esteban Alvarado, Çekyalı Filip Novak ve Slovak futbolcu Juraj Kucka'ya ülkelerinin milli takımı kamplarına gitti.

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