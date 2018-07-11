Transfer bedelleri 4 milyon Euro

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Lig Radyo'da Barış Alıcı ve Berke Özer'in Fenerbahçe'ye transfer sürecini değerlendirdi ve transferin maliyetini açıkladı.

Sözlerine Ali Koç'un Türk futboluna önemli katkılar vereceğini söyleyerek başlayan Seyit Mehmet Özkan, "Ali Koç beyefendinin Türk futbolunda düşüncede devrim yaratacak bir sisteme gittiğini düşünüyorum. Ali Bey, bence Türk futbolunda çığır açacak. 3 büyüklerin bu hamlelerini destekliyorum" dedi.

Berke Özer ve Barış Alıcı'nın transfer sürecini anlatan Altınordu Başkanı, "Ali Bey, Berke'yi istedi. Ali Bey isteyince hayır diyemedim. Berke 'Gidebilir miyim?' deyince, Ali Bey de isteyince, isteyen de çok ağır bir şahsiyet olunca Berke'ye tamam dedik. Cocu, geldikten sonra Barış'ın videolarını izlemiş, 'Ben bu delikanlıyı istiyorum' demiş. İş böyle olunca tamam dedim. Sadece kulüp istese Barış'ı vermezdim. Cocu'nun talep etmesi önemliydi" şeklinde konuştu.

Barış Alıcı ve Berke Özer için Fenerbahçe'den 4 milyon euro bonservis bedeli alacaklarını söyleyen Seyit Mehmet Özkan, "Barış ve Berke için toplam 4 milyon euro bonservis alacağız. Sonraki satışlarından da %20 pay alacağız. Biz hep %25 alıyorduk, Ali Bey 'Bu seferlik 20 olsun Mehmet Bey' dedi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri kampa katıldı

Fenerbahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer ettiği Berke Özer ve Barış Alıcı, sarı-lacivertlilerin İsviçre kampına katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün transfer edilen kaleci Berke ve orta saha oyuncusu Barış'ın, Lozan'daki kampa gelerek teknik direktör Phillip Cocu ile futbolcularla tanıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri akşam yapılacak antrenmana katılacak.