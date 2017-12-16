"Transfer en kolay şeylerden biri"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in ilk devresinde yapacakları son iki maçı da kazanarak 33 puana ulaşmak istediklerini söyledi.

Bedir, yaptığı açıklamada, Kayserispor'un son iki sezonda ligde kalma mücadelesi verdiğini anımsatarak, sezon başında öncelikle hedeflerinin Süper Lig'de kalmayı garantilemek olduğunu belirtti. Sezon başında futbolcularına ilk devre için 25 puan hedefi koyduğunu anlatan Bedir, Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın ise ilk 8 hedefi koyduğunu aktardı.

Bedir, ligde ilk 15 hafta itibarıyla iyi bir performans sergileyip 27 puana ulaştıklarını ve yeni hedefler belirlemenin zamanı geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Sezon başında, ilk devre 25 puan toplarsak devre arası oturur yeni bir takım şeyler konuşuruz demiştim. Şimdi o dediğimiz birinci adımı tamamladık. Teknik heyet ve futbolcular 'başkanım hadi 25'i bulduk ne diyorsunuz' dediler. 27 puanımız ve önümüzde iki maç var. Hedefimiz 6 puan daha almak ve 33 puanla devreyi kapatmak. Bu puanlarla devreyi dördüncü ya da beşinci kapatırız diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da hocayla, yönetim kurulundaki arkadaşlarla, şehri yönetenlerle bundan sonraki hedefimizi, neler yapabilirizi tartışacağız. En tehlikeli şey hedefsiz kalmaktır. Geçen sezon Bursaspor devreyi 27 puanla bitirdi. Doğru dürüst hedefi olmadığı için ligin son maçında düşmekten kurtuldu. Bizim öyle bir sıkıntımız olmaz ama bu heyecanı ve sinerjiyi yakalamışken daha güzel yerler neden olmasın diye yeni hedefler oluşturmamız lazım."

"Transfer bizim için en kolay şeylerden biri"

Bedir, devre arasında Sumudica ile görüştükten sonra ihtiyaç duyulan bölgelere takviye yapabileceklerini de ifade etti. Uzun süredir forma giyemeyen Asamoah Gyan, Silvestre Varela ve Dejan Meleg gibi oyunculardan ikinci yarıda önemli katkı beklediklerini dile getiren Erol Bedir, sözlerini şöyle tamamladı: "Hocamızla konuştuktan sonra koyacağımız hedefe göre, hangi bölgeye kim takviye yapılacaksa yaparız. Transfer bizim için en kolay şeylerden biri. Eğer sezon başında 15-20 gün içerisinde 16-17 oyuncuyu 12 farklı ülkeden bulup getirip kampa yetiştirebildiysek, biraz daha tecrübe edinmiş arkadaşlarımızla devre arasında hedefimize göre her türlü takviye yapabiliriz. Zaten şu anda da arkadaşlar muhtemel hedeflere göre senaryolarını hazırlıyorlar ama ben hiçbirini şu anda dinlemiyorum. Hiçbirisi hakkında bilgi almak istemiyorum. Devre arasındaki hedefe göre arkadaşlarımı dinleyip hocamızın raporuyla karar veririz."