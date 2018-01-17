Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116412
ALTIN
163.882
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2650
EURO
4.6640

Transfer olacaktı sakatlandı

Türkiye Kupası son 16 turunda dün İstanbulspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan, en az 2 ay sahalardan uzak kalacak

17 Ocak 2018 Çarşamba 17:01
14 Okunma
Transfer olacaktı sakatlandı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusun Yiğithan Güveli, yaşadığı sakatlıktan dolayı en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında İstanbulspor maçının ilk yarısında sakatlanan 19 yaşındaki stoperin çekilen MR'ı sonucunda, sol bacak hamstring kasında bulunan 3 kolundan birinin koptuğu, ayrıca bu bölgede bir de kısmi yırtılma olduğu tespit edildiği belirtildi. Tedavi sürecine başlanan Yiğithan'ın iyileşme süresinin 2 ayı bulacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü, Yiğithan Güveli'nin kiralanması için Hollanda Birinci Lig takımlarından Sparta Rotterdam'la geçen hafta anlaşmıştı. Yiğithan'ın transferi kulüpler arasında yapılacak son görüşmenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 17.01.2018 17:05
Anahtar Kelimeler:
Yiğithan GüveliSÜPERLİGSparta RotterdamFutbolFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Başka bir kulüp daha vardı"
"Başka bir kulüp daha vardı"
"Tudor yeniden Türkiye'ye dönebilir"
"Tudor yeniden Türkiye'ye dönebilir"
Betis, Ozan için yakın takipte
Betis, Ozan için yakın takipte
Akhisar çeyrek finale yükseldi
Akhisar çeyrek finale yükseldi
Galatasaray'a hibrit çim
Galatasaray'a hibrit çim
Karabük'ten 3 takviye
Karabük'ten 3 takviye
Malatya, Hamit'i bitiremedi
Malatya, Hamit'i bitiremedi
"İkinci bir Traore faciası yaşıyorduk"
"İkinci bir Traore faciası yaşıyorduk"
Kasımpaşa, Çin'den golcü aldı
Kasımpaşa, Çin'den golcü aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim