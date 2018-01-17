Transfer olacaktı sakatlandı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusun Yiğithan Güveli, yaşadığı sakatlıktan dolayı en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında İstanbulspor maçının ilk yarısında sakatlanan 19 yaşındaki stoperin çekilen MR'ı sonucunda, sol bacak hamstring kasında bulunan 3 kolundan birinin koptuğu, ayrıca bu bölgede bir de kısmi yırtılma olduğu tespit edildiği belirtildi. Tedavi sürecine başlanan Yiğithan'ın iyileşme süresinin 2 ayı bulacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü, Yiğithan Güveli'nin kiralanması için Hollanda Birinci Lig takımlarından Sparta Rotterdam'la geçen hafta anlaşmıştı. Yiğithan'ın transferi kulüpler arasında yapılacak son görüşmenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.