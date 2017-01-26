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"Transfer olmazsa çile çekeriz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Transfer yapmazsak çok çile çekeriz. Düşme hattı bölgesinin takımlarından biri oluruz" dedi

26 Ocak 2017 Perşembe 15:13
"Transfer olmazsa çile çekeriz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Transfer yapmazsak çok çile çekeriz. Düşme hattı bölgesinin takımlarından biri oluruz." dedi.

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç olan mevki ve oyuncu alternatiflerini yönetime sunduklarını ama bu transferlerin çeşitli nedenlerle henüz gerçekleşemediğini belirtti. Bütçe şartlarının transferi zorlaştırdığına dikkati çeken Karaman, "Bazı sebeplerle bütçe nedeniyle karşımıza sorunlar çıkıyor, transfer gerçekleşmiyor. Antrenmanları bırakıp bu işlerin peşine mi koşacağım." ifadelerini kullandı.

Takıma "10 numara" mevkisi diye tabir edilen oyun kurucu bölgesi için arayışların sürdüğüne işaret eden Hikmet Karaman, şunları söyledi: "Henüz sonuç alamadık. Bu transferin yapılamaması durumunda herkesin şapkasını önüne koyarak düşünmesi gerekiyor. Bazen Rize tercih edilen şehir olmuyor. Tercih edilmesi için astronomik rakamlara çıkılması gerekiyor. 'Oynayan oyuncuyu alalım.' diyoruz, oyuncu ile anlaşıyoruz ama kulüplerde sorun çıkıyor. Kulüpler seni yakaladığı an fahiş fiyatlar istiyor. Arjantin'den oyuncu ile görüşüyoruz ama orada da bütçe önümüze çıkıyor." Transferde kulübün bütçe dengesini dikkate aldığını kaydeden Karaman, "Kulübün 5 milyon avrosu var da oyuncu mu almıyoruz? Bütçe ve ekonomik şartlara göre hareket ediyoruz. Kulüpte böyle bir para varsa ve oyuncu alınmıyorsa o başka, ama yok. Transfer ise çok büyük ihtiyaç. Transfer yapmazsak çok çile çekeriz. Düşme hattı bölgesinin takımlarından biri oluruz." diye konuştu. Karaman, transfer yapmamaları halinde şehrin, takımın ve herkesin bunun cezasını çekeceğini belirterek, "Ben, 'Transfer yapmıyorlar.' diyerek çekip gideyim mi? Bunu yapmamı mı istiyorlar? Bu kulübün bir yönetimi ve teknik heyeti var. Biz teknik heyet olarak, ‘Buraya bir oyuncu almamız lazım.' diyoruz ve ortaya seçenekler koyuyoruz. Bütçe şartları karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki iş benim değil. Antrenmanı bırakıp transfer işlerinin peşine koşacak değilim." şeklinde görüşlerini aktardı.

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Çaykur RizesporÇaykur Rizespor Teknik Direktör Hikmet KaramanFutbolSpor Toto Süper Lig
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