Transfer planlarını anlattı! Yeniler yolda

Aurelien Chedjou ve Eljero Elia'yı transfer ederek kadrosunu güçlendiren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 3 transfer daha yapabileceklerini söyledi.

Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada, bir merkez orta saha, bir forvet ve bir sol bek alabileceklerini belirterek, "Bir stoper ve bir kenar oyuncusu aldık, belki 3 transfer daha yapabiliriz. Hatta bunların yanında bir kenar oyuncusu daha alabiliriz." dedi. Avcı, transfer çalışmalarının titiz bir şekilde devam ettiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Orta sahada özellikle Emre Belözoğlu gibi bir oyuncu bulamıyorsunuz ama ona yakın neler bulabiliriz diye bakıyoruz. Bir sene daha bizimle, geçen sene oynadığı maç sayısı çok fazlaydı. Elimizde İrfan Can var ama yine de yetenekli bir merkez orta saha oyuncusu bakıyoruz. Forvette Adebayor, Mehmet Batdal ve Cikalleshi var. Mustafa Pektemek bizim malımız değil, Beşiktaş'ın malı. Kulübümüz için uygun şartlarda olursa Mustafa'yı değerlendirebiliriz. Napoleoni de bizimle. Forvete doğru bir oyuncu bulursak alırız, yoksa böyle devam ederiz. Belki bir tane de sol bek alırız. Kadrodaki 3 sol bekin üzerinde bir şey bulursak değerlendiririz, yoksa yapmayız"

"Clichy çok özel bir oyuncu, teklifimizi yaptık bekliyoruz"

Deneyimli teknik adam, Fransız sol bek Gael Clichy'ye tekliflerini ilettiklerini ve yanıt beklediklerini açıkladı. Abdullah Avcı, Fransız oyuncunun çok önemli bir kariyeri olduğuna değinerek, "Clichy uluslararası bir oyuncu, 8 sene Arsenal, 6 sene Manchester City'de oynamış çok özel bir oyuncu. Clichy ile ilgili kulübümüz yapabileceğini yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anılıyor. İngiltere'de 14 sene top oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Avrupa'dan da aldığı teklifler var. Şu an itibarıyla teklifimizi yaptık, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir kenar oyuncusu daha alabiliriz"

Turuncu-lacivertli takımın çalıştırıcısı, Hollanda'da şampiyonluğa ulaşan Feyenoord'dan transfer edilen Elia'nın takıma güç katacağına inandığını aktardı. Geçtiğimiz sezon kanatlarda görev yapan Edin Visca ve Cengiz Ünder'in çok fazla maç oynadığına değinen Avcı, "Visca 3 senedir 34'er maç oynuyor, Cengiz bu sene 47-48 resmi maç oynadı. Ama alternatif seçeneğimiz yoktu, bu yükü çok taşıdılar. Elia, Edin Visca ve Cengiz gibi kenar oyuncularıyla hem kaliteyi hem rekabeti arttırmayı hedefliyoruz bu nedenle Elia'yı transfer ettik. Belki bir kenar oyuncusu daha alabiliriz." şeklinde konuştu.

"Kafamda Visca'nın gitmesi gibi bir şey yok"

Abdullah Avcı, "Elia transfer edildi, Edin Visca satılacak" iddiaları hakkında ise şunları kaydetti: "Böyle iddialar yazılıyor çiziliyor ama bize şu ana kadar gelen resmi hiçbir şey yok. Geçen sene Edin'e yurt dışından transfer teklifleri olmuştu ama başkanımız müsaade etmemişti. Bu sadece Edin ve Cengiz'le alakalı değil, her oyuncuya teklif olabilir. A ve B planlarımız hazır olmalı. Bir yerden hem rekabeti arttırırken bir yerden de her türlü transfer gelişmesine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kafamda Visca'nın gitmesi gibi bir şey yok. 7 sene önce benim aldığım bir oyuncu. Resmi bir teklif gelirse bu tabii ki değerlendirilir ama önemli olan menfaatler." Tecrübeli teknik direktör, Adebayor'a Avrupa kulüplerinden transfer teklifi yapıldığı iddiaları hakkında, "Adebayor'a gelen teklif yok, burada da çok mutlu." yorumunu yaptı.

"Yeni oynatacağımız oyunda Chedjou'ya ihtiyacımız vardı"

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı verirken, önümüzdeki sezonun oyuncu planlaması ile ilgili de yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Avcı, "Oyun kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Oyun planları üzerinden ve oyuncu kalitesini arttırarak rekabet ortamını daha iyi sağlayan bir takım olmak istiyoruz. Chedjou bunlardan bir tanesi, ligi bilen, Şampiyonlar Ligi oynamış, Kamerun Milli Takımı'nın oyuncusu. Yeni oynatacağımız oyunda Chedjou'ya ihtiyacımız vardı. Tabii ki yalnızca transferlerle Şampiyonlar Ligi'ne hazır olunmaz. Oraları çok yaşayarak bu tecrübeler kazanılabilir. Oyuncu kalitesini yükseltip biraz daha oralarda oynamış futbolcuları sistemin içine dahil etmeye çalışıyoruz." sözlerine yer verdi. Abdullah Avcı, geçen sene toplam 50 resmi maç oynadıklarını, gelecek sezon 56 maç oynamayı hedeflediklerini de dile getirdi.

"Her sene çok üzerine koyarsak bu ligden dışarı çıkmış oluruz"

"Daha önce yaptığınız açıklamalarda 'Her sene artı bir üzerine koymak istiyoruz' sözünü kullanıyordunuz. Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirdiniz. Gelecek sezon, artı bir dediğiniz şampiyonluk mu olacak?" sorusu üzerine Avcı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir adımın Türkiye'deki algısı sıralama olarak görülüyor. Bu sözlerimin altında oyun kalitemizi arttırmak da vardı. Bu sezon 2. olduk ama seneye 1. olacağız ama 3.'lüğü atladık, boşluk. Böyle mi bakalım. Önümüzde çok güzel hedefler, yeni başlangıç ve yeni fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmeye çalışacağız. Bu da Şampiyonlar Ligi. Burada ne yapacağız, test edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne devam edebilirsek harika bir durum, edemezsek Avrupa Ligi'nde gruplarda olursak önemli hedeflerden bir tanesi. Geçen sene 73 puan aldık, harikaydı. Gelecek sezon ilk 4'ün içinde olursak, Avrupa kupalarında gruplara kalırsak ve tabii ki kupa da bunların arasında yer alırsa gerçekçi hedef bu olabilir. Her sene çok üzerine koyamayız. Her sene çok üzerine koyarsak bu ligden dışarı çıkmış oluruz."