Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Futbolun hep üstüne koymaya çalışıyoruz. Bu sene bu konuda çok başarılı olamadık. 'Üstüne koyacağız' dediğimiz maçlarda kaybettik." dedi.



Topçu, antrenman öncesi saha kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylaması nedeniyle lige verilen aranın kendilerine iyi geldiğini, sakat oyuncuların iyileştiğini söyledi. Ligde iç sahadaki Kardemir Karabükspor maçında futbolcularının sergilediği oyunun, girilen pozisyonların ve atılan gollerin gelecek adına kendisini umutlandırdığını aktaran Topçu, "Böyle maçlardan sonra oynayacağımız ikinci maç bizim için istikrar adına daha da önem arz ediyor. Futbolun hep üstüne koymaya çalışıyoruz. Bu sene bu konuda çok başarılı olamadık. 'Üstüne koyacağız' dediğimiz maçlarda kaybettik. Akhisar Belediyespor maçı da böyle bir mücadele. Futbol açısından beklentimizin çok olduğu mücadelelerden bir tanesi." diye konuştu. Topçu, bir gazetecinin, "Akhisar Belediyespor maçının ardından iç sahada oynanacak Galatasaray karşılaşması için taraftarları tribüne çekecek hamleleriniz olacak mı?" sorusunu, "Çok basit, gideceğiz Akhisar'ı yeneceğiz. Sonra Galatasaray maçında dolduracaklar. Futbol budur. İyi futbol oynarsanız taraftar da gelecektir ve keyif alacaktır. Futbol keyif işidir, keyif almanız için de galip gelmeniz lazım. Biz bu konuda elimizden geldiğince çalışıyoruz." diye yanıtladı.

"Transferde arayışlarımız devam ediyor"

Transfer çalışmaları ve devre arası kiralık gönderilen Necid ve Sane ile ilgili soruyu ise Topçu şöyle cevapladı: "Transfer konusu için daha 7 hafta var. Açıkçası çok fazla konuşmak istemiyorum. Scout ekibimiz var. Bu konuda gerekli bütün çalışmaları yapıyorlar. Kiralık oyuncuların hepsini takip ediyoruz. Çalışmalarımız sürüyor ama 7 haftalık süreçte olabildiğince maçlara konsantre olmaya çalışacağız. Burada oyuncuların performansları da önemli. Önce kendi takımımızda oynayan oyunculara bakalım. Bursaspor formasının giymeyi hak ettiği sürece herkese formayı vereceğiz. Bu seneden ders çıkarmak zorundayız. Bursaspor'a layık olabilecek, hem futbol anlamında hem de mevki itibarıyla en iyi oyunu sergileyecek futbolculara bakıyoruz. Scout ekibimiz de bakıyor. Yeri geldiğinde bizler de gidiyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. Önemli olan kalan 7 haftayı en iyi şekilde geçip iyi yerde ligi bitirebilmek." Topçu, bir süredir sakatlığı bulunan Stancu'nun durumunun iyi olduğunu, Akhisar Belediyepor maçında 90 dakika olmasa da bu oyuncudan yararlanmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.