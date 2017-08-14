"Transferden vazgeçmeyeceğiz"

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Osmanlıspor’u 3-1 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Evkur Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek açıklamalarda bulundu.



Osmanlıspor galibiyetinden dolayı futbol cularını ve teknik heyeti kutlayarak sözlerine başlayan Gevrek, “Öncelikle teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ediyorum. Bizim için önemli bir galibiyetti. Ligin ilk haftası ve yeni çıkmış bir takım olarak aldığımız 3 puan çok önemliydi. Ben bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ettiler. Lige başlarken 3 puanla başlamak çok önemli. İnşallah bundan sonra daha iyi bir takım olacağız, her geçen gün daha iyi duruma geleceğiz” şeklinde konuştu.

“3 veya 4 tane daha transfer olacak”

Gevrek, galip gelmelerine rağmen eksik mevkilerine transfer yapacaklarını da kaydederek, “Galip geldik ama bu transferlerden vazgeçeceğiz anlamına gelmez. Bizim daha önce tespit ettiğimiz mevkiler vardı, o tespitimiz doğrultusunda 3 veya 4 tane daha transfer olacak. İnşallah o yapacağımız transferlerle beraber daha iyi bir takım olacağız. Bu transferleri çok yakında yapacağız inşallah. Yeni çıkmış bir takımız, sıfırdan bir takım kurduk. 11 transfer yaptık. Transferde geç kalmış olabiliriz ama şuanda sahada 11 tane futbolcu var. Yine geçen sene şampiyonluk yaşamış futbolcu kardeşlerimiz var. Bugün de sahaya çıkıp oynadılar ve hepsine güveniyoruz, inanıyoruz. Tabi ki bana göre yeni çıkmış bir takım için transferde geç kalmış sayılmayız. Bugün de sonuç ortada. Gelecek 3-4 tane transferle beraber daha güçlü bir takım olacağız. Bana göre geçen yılki futbolcularımızla bu yıl aldığımız oyunculardan iyi bir takım oluşmuş. Tabi bu çok önemli diye düşünüyorum. Bu birliği beraberliği kapta da gördük” diye konuştu.