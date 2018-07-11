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Transferi arap saçına döndü

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Trezeguet, Slavia Prag ile sözleşme imzalamak üzere Çekya'ya gitti. Sağlık kontrolünden de geçen Mısırlı oyuncu bir anda karar değiştirerek transferden vazgeçti

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:36
Transferi arap saçına döndü

Kasımpaşafutbolcu Trezeguet'in Slavia Prag transferi gerçekleşmedi. Kasımpaşa Kulübü'nden aldığı özel izin ile Çekya'nın Prag kentine giderek Slavia Prag için sağlık kontrolünden geçen Trezeguet'in Çekya ekibine transferi iptal oldu.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den alınan bilgiye göre Slavia Prag Kulübü, TSİ 17.00'ye kadar Kasımpaşa Kulübü'nün banka hesabına yatırması gereken 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yatırmayınca, transfer gerçekleşmedi.

Bilgin ayrıca, Trezeguet'in Kasımpaşa'nın kamp çalışmalarına katılmasını beklediklerini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2018 18:36
Anahtar Kelimeler:
FutbolKasımpaşaSlavia PragSÜPERLİGTrezeguet
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