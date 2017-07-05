"Transferimde taraftarın payı büyüktü"

Beşiktaş, Portekizli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende Pepe kendisini 2 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Başkan Fikret Orman, Portekizli oyuncu ile uzun süredir ilgilendiklerini belirterek, "Bizim için çok mutlu bir gün. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Taraftarlarımızın çok sevdiği ve istediği bir oyuncuydu. Açıkçası bize baskı yaptılar. Onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Çok uzun zamandır uğraştığımız, beğendiğimiz, önemli kariyeri ve kişiliği olan bir oyuncuyu aldık." diye konuştu. Geleceğe yatırım yaptıklarını dile getiren Orman, "Winner (kazanan) bir oyuncuyu takıma büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz için kadromuza dahil ettik. Transferde yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun büyük emeği oldu. Onları tebrik ediyorum, ellerine sağlık. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut da burada onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Daha sonra Pepe'ye 'Hoş geldin' diyen Fikret Orman, "Burada mutlu günler yaşayacağımıza emin olabilirsin. Beşiktaş güzel ve asil bir kulüp. Hep beraber güzel günler geçireceğiz. Değerli eşine de sana da şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyorum. Umarım bu günleri görmek nasip olur." şeklinde konuştu.
"Defanstaki lider oyuncu eksikliği bitti"
"Defanstaki lider oyuncu eksikliği bitti"
Orman, savunma hattında lider oyuncuya ihtiyaç duyduklarını ve bunu da Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) transferiyle giderdiklerini söyledi. Orman, geçen sezonu iyi bir şekilde tamamladıklarını hatırlatarak, "Defans hattında lider oyuncuya ihtiyacımız vardı. Oralarda hamleler yaptık ama çok da kamuoyunu ve bizi tatmin eden atışlar yapamadık. Marcelo ve Tosic de çok önemli işler yaptı. Pepe'nin kariyeri konusunda tartışılacak bir şey yok. Biz ilerisine yatırım yapan bir kulübüz. İnşallah önümüzdeki süreçte meyvelerini alacağız." dedi. Fazla transfer ihtiyacı duymadıklarını kaydeden Orman, iki transfer daha yapabileceklerini dile getirdi. Pepe'nin transferinde Beşiktaş'ın dünya çapında gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Orman, şunları ifade etti: "Pepe önemli bir karakter, önemli oyuncu. Dünya çapında bilinen bir isim. Tevazu göstermeyeceğim, Beşiktaş da dünyanın sayılı kulüplerinden biri. Transferi millet dünyada duysun diye yapmıyoruz. Sahada liderlik vasfı olan bir oyuncuyu takıma kazandırmak için yaptık. Ülkem açısından mutluyum, kulübüm açısından mutluyum. 400 milyondan fazla insan transferi takip etmiş, ana niyetimiz bu değil. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olacak bir takım arzu ediyoruz. Futbol da bireysel değil, inşallah Pepe kısa sürede takım arkadaşlarına uyum sağlar." Pepe'nin kendileri açısından iyi bir transfer olduğunu anlatan Fikret Orman, "Bizim için kriter imzadan sonra sahaya bakmak. Orada da doğru adım attığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Ülke olarak tatsız olaylar yaşadıklarını kaydeden Orman, "Ama geride kaldı. İstanbul güvenli bir şehir. Maalesef terör olayları her yerde oluyor ama biz yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.
Pepe: "Kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum"
Beşiktaş yönetiminin transferi için çok uğraştığını söyleyen Pepe ise "Büyük bir mutluluk içindeyim. Kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum. Bütün yönetim transfer için çok uğraştı, hepsine teşekkür ederim. Dün kontratı imzaladık. Kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum." diye konuştu. Portekizli savunma oyuncusu transferde taraftarın da ilgisinin önemli payı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Transferde taraftarın da payı büyüktü. Bana ve aileme gösterdikleri ilgi karar vermemi kolaylaştırdı. Ben de bir an önce formayı giyip onların sevgisini, ilgisini cevaplamak istiyorum. Formayı giymek için heyecanlanıyorum."2 yılda 9,5 milyon euro alacak
"Real Madrid'deki gibi iz bırakmak istiyorum"
"Real Madrid'deki gibi iz bırakmak istiyorum"
Pepe, Real Madrid'de olduğu gibi yeni takımında da iz bırakmak istediğini söyledi. "Hedefim Beşiktaş'ta kupalar kazanmaya devam etmek" diyen Pepe, "İşimi seviyorum. Saha içinde her şeyimi vermeyi seviyorum. Bütün benliğimle oynuyorum. Rakiplerime de saygım sonsuz. Her gün çalışmayı seviyorum. Antrenmanlar olsun, maçlar olsun keyfini çıkarıyorum. Son 5 senede ilerleyen, gelişen Beşiktaş var. Ben de kendi izlerimi atmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Pepe, transferinde Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma'nın etkisinin olup olmadığı ve eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da ilerleyen zamanlarda gelip gelmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi: "Mendes (menajer) burada, Quaresma'yı buraya getirdi. Şimdi beni buraya getirdi. Bu soruyu sormak için kendisi doğru insan. Quaresma ile uzun zamandır tanışıyoruz. Porto günlerine dayanan dostluğumuz var. Milli takımda Beşiktaş hakkında çok konuştuk. Şakayla karışık kartal pençesini bana göstermişti. Ronaldo ile de Sporting Lizbon'a dayanan arkadaşlığımız var." Yoğun bir temponun ardından durumuyla ilgili bilgi veren Pepe, "Çok iyi hissediyorum. Konfederasyon Kupası'na katıldık. Milli takım formasını giyme onuruna bir kez daha ulaştım. Kısa tatilden sonra yeni evimde olacağım. Takım arkadaşlarımla, teknik ekiple, kulüp çalışanlarıyla hep beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.
"Büyük maçları severim"
Taraftarların, hırsından kuşku duymadığını anlatan Portekizli oyuncu, "Herhalde oynadığım kulüpte fazlasıyla bunu göstermişimdir. Büyük maçları severim. Özellikle bu büyük maçlarda oynamayı severim. Yeterince hırsımı göstereceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Yeni teknik direktörü Şenol Güneş'i değerlendiren Pepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sene Quaresma ile bazı Beşiktaş maçlarını izlemiştim. Onun anlattığı kadarıyla hocamız çok iyi, çok iyi insan. Çok başarılı, bunu ispatladı. Kupaları kazanmak için buradayım. Beşiktaş'ın kupalar kazanacağına inanmasaydım zaten burada olmazdım. Beşiktaş'ın başarısı için elimden geleni yapacağım. (Şampiyonlar Ligi) Hangi takım çıkarsa çıksın saygı duyarak mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız. İyi takımımız var. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebilir. Hatta bu hayalle devam edersek kupayı da kazanabilir."
Agresif olduğu yönündeki eleştirilere yanıt
Agresif olduğu ancak son kırmızı kartını 5 yıl önce gördüğü yönündeki istatistiklerinin hatırlatılması üzerine Pepe, "Maalesef böyle şeyler söyleniyor. İstatistikler doğru söylüyor. İspanya'da yaşadığım bir olay vardı. Adeta yargılandım ve fişlendim ama istatistikler farklı şeyler söylüyor. Hiçbir zaman oyun yapımı değiştirmedim. Her zaman agresif bir oyuncuyum. Kalemi kapatmak için elimden geleni yaparım. Bu, Beşiktaş formasıyla da böyle olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Pepe, Kepler Laveran şeklindeki isminin nereden geldiği sorusunu, "Babam çok ansiklopedi okumuş. Brezilya'da kimse bu isimleri telaffuz edemediği için oynadığım bir kulüpte Pepe adını taktılar. Neyse ki şimdi kimse adımı yanlış söylemiyor." diye yanıtladı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Pepe, basın toplantısının sonunda kartal pençesiyle basın mensuplarına görüntü verdi.
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferini tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüp, 2 yıllık anlaşma sağladığı tecrübeli futbolcuya toplam 9 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeyecek. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Kepler Laveran Lima Ferreira'nın (Pepe) transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış olup, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonunda toplam 9 milyon 500 bin avro garanti ücret, ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4 bin avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
İspanya ve Portekiz basını, "Pepe" lakaplı 34 yaşındaki savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira'nın Beşiktaş'a transferine geniş yer ayırdı.
Marca gazetesi, "Pepe, Beşiktaş ile imzaladı" başlığı altında verdiği haberde, "Portekizli futbolcu, dün yeni kulübünün formasını giydi. Türkiye'de geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan takımda gelecek iki sezon forma giyecek Pepe'nin sözleşmesini üçüncü yıla uzatma opsiyonu da olacak. Sezon başına 4,5 milyon avro alacak olan Pepe, aynı zamanda hedeflerin tutturulması halinde önemli primlere de sahip olacak." diye yazdı. Pepe'nin Beşiktaş ile yaptığı sözleşmeden "tam bir memnuniyet duyduğunu" ifade eden İspanyol gazetesi, "Portekizli futbolcu, Real Madrid'den layık olduğunu düşündüğü teklifi alamamasının ardından ayrılma kararı almasına neden olan sözleşmeyi Beşiktaş ile imzaladı. Real Madrid'de 1 yıl daha oynamayı reddeden, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinin getirdiği teklifleri kabul etmeyen Pepe, sonunda Beşiktaş'ta ve Türk liginde oynayacak." yorumunda bulundu.
Marca, Portekiz Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos'un, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Pepe'yi kadroya çağırması için Şampiyonlar Ligi ve iyi bir ligde oynama taleplerinin deneyimli oyuncunun Beşiktaş'a gitmesiyle karşılandığını ifade etti. El Pais gazetesi de, "Beşiktaş, iki yıllığına Pepe'yi transfer etti." başlığını kullanarak, "Real Madrid'de 10 sezon forma giyen 34 yaşındaki Pepe, geleceğini FIFA Konfederasyonlar Kupası sonunda belirledi. Futbolcuya yakın çevrelerden alınan bilgiye göre, İtalya ve Fransa'dan aldığı tekliflere rağmen Beşiktaş'a gitme kararı alan Pepe, bir yıl uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık sözleşme karşılığında, sezon başına 4,5 milyon avro kazanacak." ifadesini kullandı.
Portekiz spor gazetelerinden Abola, Ojogo ve Record da Pepe'nin Beşiktaş'a transfer olmasına geniş yer ayırdı. Ojogo, "Pepe, Beşiktaş ile milyonluk sözleşme imzalıyor." ifadesini başlığa çıkartırken, "Sezon başına 4,5 milyon avro alacak Pepe, hedeflerin tutturulması halinde 3 milyon avroluk prim daha kazanacak. Pepe, Beşiktaş'taki gelecek iki sezonunda 15 milyon avro kazanabilir." diye yazdı. Abola da Pepe'nin Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Ricardo Quaresma ile aynı takımda oynayacağına vurgu yaptı.
Pepe sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için transfer görüşmelerine başladığı Brezilya asıllı Portekizli savunma oyuncusu Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe), sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Pepe'nin sağlık kontrolü, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Portekizli futbolcu; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 34 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Pepe, Acıbadem Sports'da bulunan -110°C'lik soğuk odaya girdi.
Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Pepe, Türkiye'ye transfer edilen en kariyerli stoper olarak ön plana çıktı. Real Madrid'deki sözleşmesi bittikten sonra siyah-beyazlılar ile anlaşan Pepe, İspanya ekibinde görev yaptığı 10 yılda birçok kupa kaldırarak unutulmaz bir kariyere imza attı.
Tam adı Kepler Laveran Lima Ferreira olan Pepe, Real Madrid'de üçer İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir UEFA Süper Kupası şampiyonluklarına ulaştı. Ayrıca ülkesinde Porto'da görev yapan 34 yaşındaki futbolcu, burada da ikişer lig ve Portekiz Süper Kupası ile birer Portekiz Kupası ve Kıtalararası Kupa kazandı. İki Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'na katıldığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 86 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) kupa sevinci yaşadı.
Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen stoperler
Pepe'den önce geçmiş yıllarda Türkiye'ye gelen birçok önemli stoper bulunsa da Portekizli futbolcuya benzer şekilde Avrupa'nın büyük liglerinde önemli bir kariyere sahip başka isim olmadı. Daha önce Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Frank de Boer, Gheorghe Popescu, Tomas Ujfalusi ve Rigobert Song Galatasaray'a, Antonio Carlos Zago ve Matteo Ferrari Beşiktaş'a, Martin Skrtel de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye'ye gelmeden önce De Boer ve Popescu Barcelona'da, Ujfalusi Atletico Madrid'de, Skrtel ve Song Liverpool'da, Ferrari ve Zago Roma'da top koştursa da bu büyük takımlarda Pepe'nin başarı seviyesine ulaşamadı.