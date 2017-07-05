"Transferimde taraftarın payı büyüktü"

Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende Pepe kendisini 2 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Başkan Fikret Orman, Portekizli oyuncu ile uzun süredir ilgilendiklerini belirterek, "Bizim için çok mutlu bir gün. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Taraftarlarımızın çok sevdiği ve istediği bir oyuncuydu. Açıkçası bize baskı yaptılar. Onları mutlu ettiğimiz için mutluyuz. Çok uzun zamandır uğraştığımız, beğendiğimiz, önemli kariyeri ve kişiliği olan bir oyuncuyu aldık." diye konuştu. Geleceğe yatırım yaptıklarını dile getiren Orman, "Winner (kazanan) bir oyuncuyu takıma büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz için kadromuza dahil ettik. Transferde yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun büyük emeği oldu. Onları tebrik ediyorum, ellerine sağlık. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut da burada onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Daha sonra Pepe'ye 'Hoş geldin' diyen Fikret Orman, "Burada mutlu günler yaşayacağımıza emin olabilirsin. Beşiktaş güzel ve asil bir kulüp. Hep beraber güzel günler geçireceğiz. Değerli eşine de sana da şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyorum. Umarım bu günleri görmek nasip olur." şeklinde konuştu.

Pepe: "Kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum"

Pepe, Real Madrid'de olduğu gibi yeni takımında da iz bırakmak istediğini söyledi. "Hedefim Beşiktaş'ta kupalar kazanmaya devam etmek" diyen Pepe, "İşimi seviyorum. Saha içinde her şeyimi vermeyi seviyorum. Bütün benliğimle oynuyorum. Rakiplerime de saygım sonsuz. Her gün çalışmayı seviyorum. Antrenmanlar olsun, maçlar olsun keyfini çıkarıyorum. Son 5 senede ilerleyen, gelişen Beşiktaş var. Ben de kendi izlerimi atmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Pepe, transferinde Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma'nın etkisinin olup olmadığı ve eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da ilerleyen zamanlarda gelip gelmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi: "Mendes (menajer) burada, Quaresma'yı buraya getirdi. Şimdi beni buraya getirdi. Bu soruyu sormak için kendisi doğru insan. Quaresma ile uzun zamandır tanışıyoruz. Porto günlerine dayanan dostluğumuz var. Milli takımda Beşiktaş hakkında çok konuştuk. Şakayla karışık kartal pençesini bana göstermişti. Ronaldo ile de Sporting Lizbon'a dayanan arkadaşlığımız var." Yoğun bir temponun ardından durumuyla ilgili bilgi veren Pepe, "Çok iyi hissediyorum. Konfederasyon Kupası'na katıldık. Milli takım formasını giyme onuruna bir kez daha ulaştım. Kısa tatilden sonra yeni evimde olacağım. Takım arkadaşlarımla, teknik ekiple, kulüp çalışanlarıyla hep beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

"Büyük maçları severim"

Taraftarların, hırsından kuşku duymadığını anlatan Portekizli oyuncu, "Herhalde oynadığım kulüpte fazlasıyla bunu göstermişimdir. Büyük maçları severim. Özellikle bu büyük maçlarda oynamayı severim. Yeterince hırsımı göstereceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Yeni teknik direktörü Şenol Güneş'i değerlendiren Pepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sene Quaresma ile bazı Beşiktaş maçlarını izlemiştim. Onun anlattığı kadarıyla hocamız çok iyi, çok iyi insan. Çok başarılı, bunu ispatladı. Kupaları kazanmak için buradayım. Beşiktaş'ın kupalar kazanacağına inanmasaydım zaten burada olmazdım. Beşiktaş'ın başarısı için elimden geleni yapacağım. (Şampiyonlar Ligi) Hangi takım çıkarsa çıksın saygı duyarak mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız. İyi takımımız var. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebilir. Hatta bu hayalle devam edersek kupayı da kazanabilir."

Agresif olduğu yönündeki eleştirilere yanıt

Agresif olduğu ancak son kırmızı kartını 5 yıl önce gördüğü yönündeki istatistiklerinin hatırlatılması üzerine Pepe, "Maalesef böyle şeyler söyleniyor. İstatistikler doğru söylüyor. İspanya'da yaşadığım bir olay vardı. Adeta yargılandım ve fişlendim ama istatistikler farklı şeyler söylüyor. Hiçbir zaman oyun yapımı değiştirmedim. Her zaman agresif bir oyuncuyum. Kalemi kap atmak için elimden geleni yaparım. Bu, Beşiktaş formasıyla da böyle olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu. Pepe, Kepler Laveran şeklindeki isminin nereden geldiği sorusunu, "Babam çok ansiklopedi okumuş. Brezilya'da kimse bu isimleri telaffuz edemediği için oynadığım bir kulüpte Pepe adını taktılar. Neyse ki şimdi kimse adımı yanlış söylemiyor." diye yanıtladı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Pepe, basın toplantısının sonunda kartal pençesiyle basın mensuplarına görüntü verdi.

Beşiktaş yönetiminin transferi için çok uğraştığını söyleyen Pepe ise "Büyük bir mutluluk içindeyim. Kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum. Bütün yönetim transfer için çok uğraştı, hepsine teşekkür ederim. Dün kontratı imzaladık. Kendimi Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum." diye konuştu. Portekizli savunma oyuncusu transferde taraftarın da ilgisinin önemli payı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Transferde taraftarın da payı büyüktü. Bana ve aileme gösterdikleri ilgi karar vermemi kolaylaştırdı. Ben de bir an önce formayı giyip onların sevgisini, ilgisini cevaplamak istiyorum. Formayı giymek için heyecanlanıyorum."