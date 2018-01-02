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Transferin gözdesi takım kapanıyor

Süper Lig'de 27 yıl aralıksız mücadele ettikten sonra geçen sezon küme düşen ve mali sıkıntılar nedeniyle kapanmanın eşiğine gelen Gaziantepspor, 1990'lı yılların sonundan itibaren yüksek bonservis bedelleriyle sattığı futbolcularla dikkati çekmişti

02 Ocak 2018 Salı 13:03
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Transferin gözdesi takım kapanıyor

Süper Lig'de istikrarlı yapısı ve transferdeki başarılı hamleleriyle bir döneme damgasını vuran Gaziantepspor, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kısa sürede kapanmanın eşiğine geldi.

Süper Lig'de 1989-1990 sezonundan itibaren 27 yıl aralıksız yer alan, 2000-2001'de şampiyonluk için yarışan ve Avrupa kupalarında 5 kez Türkiye'yi temsil eden Güneydoğu ekibi, geçen sezonun sonunda düştüğü TFF 1. Lig'de zor günler geçiriyor. Tesisleşme ve denk bütçe konusunda bir dönem örnek gösterilen kulüplerden olan Gaziantepspor, 1990'lı yılların sonundan itibaren yüksek bonservis bedelleriyle sattığı futbolcularla dikkati çekmişti.

Transferde 60 milyon avroyu aşkın para kazandı

Gaziantepspor, 1990'lı yılların sonundan itibaren çoğunu üst düzey kulüplere olmak üzere sattığı futbolcuların bonservislerinden yüksek miktarda gelir elde etti. Kırmızı-siyahlılar, Elvir Bolic, Ayhan Akman, Yaw Preko, Samuel Johnson, İbrahim Üzülmez, Hakan Bayraktar, Joao Batista, Fatih Tekke, Kemal Aslan, İbrahim Toraman, İlhan Özbay, Gökhan Güleç, Antonio de Nigris, Ekrem Dağ, İsmail Köybaşı, Rodrigo Tabata, Wagner, Olcan Adın, Oğulcan Çağlayan, Serdar Kurtuluş, Ivelin Popov, Dany Nounkeu, Muhammet Demir ve Orkan Çınar'ın bonservislerinden 60 milyon avroyu aşkın parayı kasasına koydu.

En fazla Beşiktaş'tan kazandı

Gaziantepspor, özellikle Beşiktaş'ın transfer ettiği futbolculardan önemli bir kazanç sağladı. Ayhan Akman, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Gökhan Güleç, Ekrem Dağ, İsmail Köybaşı, Tabata ve Serdar Kurtuluş'u bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a gönderen kırmızı-siyahlılar, siyah-beyazlı kulüpten yaklaşık 30 milyon avro aldı.

En çok Tabata kazandırdı

Gaziantepspor, kulüp tarihinde en yüksek bonservis bedelini Tabata'nın satışından elde etti. Brezilyalı futbolcu için Beşiktaş'tan 8 milyon avro bonservis ücreti alan kırmızı-siyahlılar, Ayhan Akman için de yine siyah-beyazlı kulübün verdiği 6,5 milyon avroyu kasasına koydu. İsmail Köybaşı'nın transferinde Beşiktaş'tan 5,5 milyon avro alan Gaziantepspor, Johnson'un bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile 4,5 milyon avroya el sıkıştı. Güneydoğu ekibi, son dönemdeki en yüksek gelirli futbolcu satışını 2 milyon 750 bin avro karşılığında Trabzonspor'a verdiği Muhammet Demir ile yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BonservisFutbolGaziantepsporSÜPERLİGTFF 1. LigTransfer
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