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"Transferler zamanında alınmadı"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yeni gelecek futbolcuların bir uyum süreci var, bazıları da hazır gelmiyor. Onları hazırlıyorsunuz kafadan 4-5 hafta kaybetmiş oluyorsunuz" dedi

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
"Transferler zamanında alınmadı"

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlıların teknik direktörü Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'u daha iyi yerlere getirmek için çalıştıklarını belirtti. Her sezon başında kulüplerin transferler yaptıklarını ve kendilerinin de yeni oyuncuları takımda görmek istediklerini kaydeden Bulut, transfer edilen futbolcuların zamanında alınmadığını söyledi.

Bulut, yaşanan olumsuzluğun sadece transfer komitesinden kaynaklanmadığını, futbolcu tarafında da sıkıntılar çıktığını ifade ederek, "Bazen bir noktaya getiriyorsunuz transferi son anda futbolcu, menajeri vazgeçiyor, şartlar oluşmuyor. 3 transfer yaptık, bir transferimiz daha iki gün önce aramıza katıldı." diye konuştu. Transfer komitesinin de çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Bulut, şu anda elinde yaklaşık 13 futbolcunun olduğunu ve onlarla Göztepe maçına hazırlandıklarını belirtti.

Hazırlık maçlarında bazı futbolcuların da sakatlandığını aktaran Bulut, "Bir teknik direktör için transferler ne kadar erken gelirse o kadar iyi olur. Yeni gelecek futbolcuların bir uyum süreci var, bazıları da hazır gelmiyor. Onları hazırlıyorsunuz kafadan 4-5 hafta kaybetmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Göztepe maçı hazırlıklarına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İki gruba ayrılan oyuncular pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Okechukwu Azubuike ile Ahmet Ildız, Fabien Farnolle, Arturo Mina ve Rahman Buğra Çağıran katılmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erol BulutFutbolGöztepeSpor Toto Süper LigYeni Malatyaspor
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