Transferlerin karşılığı hazırlık maçı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 27 Temmuz Cuma günü İzmir'de Fenerbahçe ile özel maç yapacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın karşılıklı ziyaretleri ve Barış Alıcı ile Berke Özer'in sarı-lacivertli takıma transferleriyle iki takım arasında yaşanan dostluk zincirine bir halka da cuma günü eklenecek.

Altınordu ile Fenerbahçe arasında Bornova Belediyesi Stadı'nda 27 Temmuz Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. İzmir'e yarın gelecek Fenerbahçe, kampını Altınordu'nun Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç A Takım Yerleşkesi'nde yapacak. Sarı-lacivertli takım, antrenmanlarına ise Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde hizmete giren hibrit zeminli Şenes Erzik Sahası'nda çıkacak.

Fenerbahçe ile aralarında çok uyumlu bir dostluğun başladığına dikkati çeken Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "İki evladımızın forma giydiği bir takımı konuk etmek bizim için büyük bir onur. Cuma günü futbol adına güzel şeylerin yaşanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bilet fiyatları belli oldu

Maçın biletleri, maraton ve kapalı tribün 75, kale arkaları ise 50 liradan satılacak. VIP tribün biletleri ise 150 liradan satışa sunulacak. Kale arkaları ve maraton tribün, Fenerbahçe taraftarına ayrılacak. Altınordu taraftarları, 250 liradan satışa çıkarılacak sezonluk kombine bilet almaları halinde Fenerbahçe maçına ekstra ücret ödemeden girebilecek. Biletler, bugün satışa sunulacak.