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Traore, Göztepe'den umutlu

Göztepeli futbolcu Adama Traore, "Sezona çok iyi hazırlanıyorum. Geçen sezondan daha iyi bir dönem geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu

28 Haziran 2018 Perşembe 15:41
Traore, Göztepe'den umutlu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Fildişi Sahilli oyuncusu Adama Traore, Türkiye liginin çok mücadeleci ve kaliteli oyunculardan oluştuğunu söyledi.

Traore, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon sonunda yaşadığı sakatlığın ardından tekrar takım arkadaşlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Bir daha aynı sakatlığı yaşamak istemediğini belirten Traore, "Sezona çok iyi hazırlanıyorum. Geçen sezondan daha iyi bir dönem geçirmek istiyoruz. Ayrıca Süper Lig çok mücadeleci ve kaliteli oyunculardan oluşuyor." diye konuştu.

Ülkesi Fildişi Sahili'nin 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmadığı için organizasyonla çok ilgilenmediğini kaydeden Traore, Portekizli takım arkadaşı Beto'yu tüm kalbiyle desteklediğini dile getirdi. Göztepe'nin bu sezonki ilk transferi Alpaslan Öztürk ise sarı-kırmızılı camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu bildirdi.

Her zaman en iyiyi hedeflediğini kaydeden Alpaslan Öztürk, "Kendi açımdan takıma ne kadar yardımcı olabilirsem benim adıma o kadar başarılı bir sezon geçer." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 28.06.2018 16:07
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGöztepeFutbolAlpaslan ÖztürkAdama Traore
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