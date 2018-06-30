Trezeguet, İtalyan devine gidiyor

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa’da harika işler yapan Trezeguet, transferin de gözde isimlerinden birisi. Mısırlı kanat oyuncusu Dünya Kupası’nda pek parlak bir performans sergilemedi ancak Serie A’ya transferi an meselesi.

La Gazzetta dello Sport gazetesine özel bir röportaj veren 23 yaşındaki oyuncu, “Büyük ihtimalle Inter’e geleceğim. Sonrasında da Parma’ya gideceğim. Bir yıllık kiralama olacak. Yani oynayabileceğim” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa’nın bonservisini satın aldığı Trezeguet, Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alıyordu. Ancak sarı kırmızılı ekip serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro yerine kiralama yoluna gidince teklif kabul görmemişti.