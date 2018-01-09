TSYD 54. Antalya Semineri başladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen seminer başladı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Resort Hotel'in ev sahipliğinde iki gün sürecek seminerin açılışında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF genel sekreteri Kadir Kardaş ve icra kurul üyesi Ali Düşmez ile çok sayıda davetli yer aldı. Türk spor medyasının buluşma noktası olan etkinlikte, 250'nin üzerinde basın mensubu da hazır bulundu.

Seminerin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bağımlılıkla mücadele konusuna dikkati çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlılıkla mücadele konusuna çok önem verdiklerini belirten Bakan Bak, "Bağımlılıkla mücadele toplumuzun büyük bir sorunu. Spor yapan gençlerin, kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu gözlemliyoruz. Bunu önlemek için sporun rolü çok önemli. Bir genç uyuşturucuya yalnız kaldığı zaman ulaşır. Bizim bu gençleri yalnız bırakmamamız lazım. Gençleri uyuşturucudan uzak tutma noktasında spor ve sporun birleştirici gücünü kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda sadece devletin yapacaklarının yeterli olmayacağını dile getiren Bak, şöyle devam etti. "Uyuşturucuyla mücadele konusunda topyekün hareket etmeye ihtiyacımız var. Spor hem terörün hem de madde bağımlılığının ilacı. Sporun gücünü kullanarak terörü de yeneceğiz. Çünkü terör örgütleri çocukları uyuşturucuya alıştırmak istiyor. Biz bunu engellemeliyiz. Burada hükümetimizin bağımlılıkla mücadele kurulu var. Hep beraber bu mücadelede yer almamız lazım."

"Hedefi olan kişiyi uyuşturucuya alıştıramazsınız"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, spor yapan her insanının bir hedefi olduğunu söyledi. Spor yapan insanın, vücudunu tanıdığını ve ona kıymet verdiğini aktaran Osman Aşkın Bak, "İnsan spor disipliniyle beraber vücudunu tanıyor ve kendine değer veriyor. O vücudun başkaları tarafından kullanılmasına izin vermiyor çünkü insanın hedefi oluyor. Hedefi olan kişiyi uyuşturucuya alıştıramazsınız." diye konuştu.

Uyuşturucuyu engelleme konusunda sporun ve sevginin en büyük güç olduğunu vurgulayan Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her seferinde ifade ediyor; 'Silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur'. Şu anda tablo bu. Terör örgütleri çocukları uyuşturucu vasıtasıyla kullanıyor. Uyuşturucu maddelerle toplumun genlerini bozmaya çalışıyorlar. Bunu önlemek için en büyük gücümüz spor ve sevgi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak amatör kulüplere destek vermeye, semt sahaları ve tesisler yapmaya devam edeceğiz. Dünyada spor tesislerine en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Statlarımızın yaş ortalaması 1,7. Başarılı, ülkesini ve milletini seven nesiller yetiştirmek istiyoruz. Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadeleye eş değerdir."

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise sporun ve gençliğin sorunlarına eğilmeyi önemli bir görev olarak gördüklerini kaydetti. TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de TSYD'nin federasyonun iş birliği yaptığı bir kurum olduğunu belirterek, "55 yıllık köklü bir geçmişe sahip TSYD'nin açılış seminerinde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Derneğin daha da güçlenmesi için federasyon olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Hep iyi olan ilişkilerimizin daha da artarak sürmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.